Çarpışma 7. bölüm ilk sahne! (ÇARPIŞMA 7.BÖLÜM FRAGMAN)

Çarpışma dizisi yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Sevilen dizi son bölümünde aksiyon sahneleri ile nefes kesmişti ve yeni bölümünü merakla bekleniyor. Çarpışma dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çarpışma 7. bölüm fragmanı...





ÇARPIŞMA 6.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yayınlanan son bölümde; Zeynep Galip'e, yıllardır içinde biriktirdiği nefreti ve öfkeyi kusuyor. Cemre'nin kafasına silah dayayan Yakup'un üzerine atlayan Kerem ile boğuşmasında patlayan silah heyecanı yükseltirken, Demir, Cemre'ye ortada bir video olmadığını söylese de Cemre videonun var olduğunu Meral'den öğreniyor. Veli, Zeynep'e kızını almanın tek bir yolu olduğunu söylüyor ve silahını ateşliyor.Zeynep'i arayan Veli, Galip'in havaalanından parayı alıp ona doğru geldiğini söyler. Ancak Zeynep'i uyarır. İkinci bir hataya müsamaha etmeyeceğini söyler. Zeynep de bu kez başka bir hata olmayacağını söyleyerek onu ikna eder. Kerem, Meral ile buluşur ve ona niye olduğunu sorar. Bunu hak edecek ne yaptığını sorar. Meral gözyaşlarına boğulur. Bu sırada yanlarına Yakup gelir. Ancak Yakup'un elinde bir rehine vardır: Cemre.Galip para ile birlikte takside giderken yolunu Kadir ve Zeynep keser. Kadir, Galip'e bir oyun kuracaklarını söyler. Kadir Zeynep'e Galip'e güvenip güvenemeyeceklerini sorar. Zeynep ondan izin ister ve Galip ile konuşmaya gider. Galip'in yanına gelince ona arka arkaya tokatlar. Galip, olanları telafi etmek istediğini söyler.

GALİP TEKLİFİ KABUL EDER

Galip, Kadir'in ona anlattığı oyunu kabul eder. Ardından harekete geçer ve “Ne oluyorsa bugün olacak” der. Kerem, Yakup'un elinde bulunan Cemre'yi bırakmasını ister. Yakup'un gözü dönmüştür. Ne söylenirse söylensin dinlemez. Kerem, Cemre'yi bırakıp birebir hesaplaşmayı teklif eder. Ancak Yakup neler olacağına Meral'in karar vereceğini söyler. Meral, “Madem biri ölecek Cemre ölsün” der.KEREM VURULUYORKerem, Cemre'nin masum olduğunu hiçbir şeyden haberi olmadığını sadece mücevherlerinin eşinde olduğunu söyleyerek bırakmasını ister. Yakup tetiği çekeceği anda Cemre bir hamle yapar ve ondan kurtulur. Bu sırada Kerem Yakup'un üstüne atılır. Boğuşmaya başlarlar ve bu sırada silah patlar. Herkes donup kalmıştır. Vurulan Kerem'dir. Yakup ve Meral oradan hemen uzaklaşırlar. Cemre ne yapacağını şaşırmış halde ona yardım etmeye çalışır.ÇARPIŞMA DİZİSİ BU AKŞAM YAYINLANACAK MIDizilerin reklam anlaşması nedeniyle iki haftadır ekranlara gelemeyen Çarpışma dizisi bu akşamda yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 24 Ocak Perşembe günü ekranlara gelecek.ÇARPIŞMA DİZİSİ



