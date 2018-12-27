Çarpışma 7. bölüm fragmanı (ÇARPIŞMA 7. BÖLÜM İLK SAHNE)

Çarpışma Show TV'de bu akşam 6. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çarpışma son bölümde; Kadir, Galip ile birlikte bir oyun kurguluyor. Galip ile telefonla konuşan Veli ona; “Polis yok, oyun yok. Paramı ver kızını al” diyor. Galip’in korkusu Kadir ile planladıkları oyunun bozulmasıdır. Demir, Cemre’ye ortada bir video olmadığını söylese de Cemre videonun var olduğunu Meral’den öğreniyor. Veli, Zeynep’e kızını almanın tek bir yolu olduğunu söylüyor ve silahını ateşliyor. Peki Çarpışma 7. Yeni bölüm fragmanı geldi mi?

ÇARPIŞMA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

ÇARPIŞMA 7. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz haberimizde olacak.

Çarpışma Dizisi Oyuncuları

Kıvanç Tatlıtuğ (Çarpışma Dizisi Kadir Adalı)

1983 Adana doğumlu olan Kıvanç Tatlıtuğ 35 yaşındadır. Kıvanç Tatlıtuğ önce model olarak ekranlarda yer alsa da sonradan dizi ve sinema oyuncusu olarak çok büyük bir başarı yakalamış ve dünya yıldızı olmayı başarmıştır. Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında Başar Dizer ile evlenmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey de derece kazanınca dünyada ülkemizi temsil etmiştir. İlk olarak Gümüş dizisinde oyunculuk deneyimi yaşamış ve beğenilerek Menekşe ile Halil dizisinde başrol teklifi götürülmüştür.





Kıvanç Tatlıtuğ’un asıl ünlendiği dizi ise Aşk-ı Memnu dizisine hayat verdiği Behlül karakteri olmuştur. Sonrasında Kuzey Güney dizisinde Kuzey karakterine hayat vermiş ve başarısını katlamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura ve Cesur ve Güzel dizilerinde başrol olarak karşımıza çıkmıştır.

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Alperen Duymaz (Çarpışma Kerem)

1992 yılında Ankara’da dünyaya gelen Alperen Duymaz 26 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. İlk olarak Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Cesur karakterine hayat verdi. Cesur karakterinde ki başarılı oyunculuğu sonrasında Bodrum Masalı dizisinde Ateș karakteri ile yıldız olmayı başarmış ve ülkeye ismini duyurmuştur. Çukur dizisine ise sonradan Komiser Emrah karakterleri ile dahil olmuştur ve dizi de bir polisi aşağılaması ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak Direniş Karatay filminde rol aldı.





Elçin Sangu (Çarpışma Zeynep)

Elçin Sangu tartışmasız son dönemlerin en güzel başrol oyuncularından biridir. İzmir doğumlu olan Elçin Sangu Mersin Üniversitesi opera bölümü mezunudur. Elçin Sangu’nun ümlü olması mankenlik yaptığı dönemlerde bazı markaların reklamlarında yer alması ile olmuştur. Bir anda en çok aranan isimlerden biri olan Elçin Sangu yapımcılarında dikkatini çekmiştir. Daha sonra oyunculuğa merak salan Elçin Sangu tiyatro oyunlarında yer aldı ve yeteneğini ispat etti. Elçin Sangu’nun kariyerine en çok katkı sağlayan ve en çok tanınmasına yardım eden proje ise Kiralık Aşk dizisi olmuştur. Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği Defne karakteri ile sadece Türkiye’de değil dünyada üne sahip olmuştur. Belki de tek projede bu kadar ünlü olan başka bir oyuncu olmamıştır. Elçin Sangu ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinnde sonra Kurt Seyit ve Şura ve Sevdam Alabora dizilerinde küçük rollerde yer almıştır. Şuanda Türkiye’nin en çok kazanan kadınlarından biridir. Hem Boyner hemde Elidor markasının reklam yüzüdür.





Melisa Aslı Pamuk (Çarpışma Cemre)

14 Nisan 1991 de Hollanda’da doğan Melisa Aslı Pamuk 27 yaşındadadır. 58 kg olab ve 1.76 cm boyunda olan güzel oyuncumuz Cem Tatlıtuğ menajerliğin oyuncusudur. Melisa Aslı Pamuk 2011 Miss Turkey yarışması birincisidir. Son olarak “Kara Sevda” dizisinde hayat verdiği Asu Kozcuoğlu karkateri ile büyük beğeni toplamıştır. 2014-2015 sezonunda Ulan İstanbul dizisinde Zeynep karakterine hayat vermiştir. Kurt Seyit ve Şura dizisinde Ayşe karakteri ile ve Yer Gök Aşk Sevda karakter ile başrol deneyimi yaşamıştır.















