Çarpışma 5. bölüm ilk sahne (ÇARPIŞMA 5. BÖLÜM FRAGMAN)

Çarpışma 4. son bölümü ile Show TV'de bu akşam yayınlandı. Çarpışma son bölümde; Kerem bir yandan tekrar hapishaneye düşmenin sıkıntısını yaşarken bir yandan da ayakta kalmak için mücedele veriyor. Cemre’ye söylediği sözler onu öfkelendirse de yine de yüreğine seslendiğinin farkındadır. Belma ve Demir için kabus dolu zamanlar başlamıştır. Belma, Yakup’un şantajı karşısında ne yapacağını şaşırır durumu Demir’e anlatır. Zeynep’in Kadir’e “beni sakın yalnız bırakma” sözleri duygusal anların yaşanmasına sebep olurken, Kadir’in Veli konusunda uyarıları dikkat çekiyor. Peki Çarpışma 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

ÇARPIŞMA İKİNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 4. BÖLÜM ÖZETİ…

Cemre bir kez daha Kerem’i hapishanede ziyeret edr. Kerem’e onu bıçakladığı gece neden geri döndüğünü sorar. Kerem ona neyin peşinde olduğunu sorar. Cemre sorusunu yineler: “neden geri döndün”. Kerem yaşadıklarını tekrar düşünür. Cemre kurtulamayacaksın deyince Cemre’ye beni burdan sen çıkaracaksın” der. Cemre bunun nasıl olacağını sorunca Kerem o gece villada yalnız olmadığını açıklar.

Çarpışma Dizisi Konusu

Kadir Adalı (Kıvanç Tatlıtuğ) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi’nde görevli bir baş komiserdir. Ailesiyle mutlu bir hayat sürerken karısını ve kızını bir terör eyleminde kaybeder. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymakta ve çok acı çekmektedir. Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kazaya dört araba, dört hayat, dört insan karışır… Kadir, Zeynep (Elçin Sangu), Cemre (Melisa Aslı Pamuk) ve Kerem (Alperen Duymaz)… Kadir’in, ‘Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi!’ dediği bu kaza, onların hayatlarını da birbirlerine bağlayacaktır.

Çarpışma dizisinin konusu belli oldu. Çarpışma dizisinde dört aracın çarpışmasıyla başlayan etkileyici bir hikayesi ekranlara gelecek. Çarpışma dizisinde travma yaşayan bir komiser olan Mahir’in hayat hikayesi anlatılacak. Çarpışma dizisinin senaryosunu Ali Aydın kaleme alacak. Bilindiği üzere Ali Aydın son olarak İstanbul’lu Gelin dizisinde senarist olarak görev yapmıştı. Çarpışma dizisinin yönetmenliği için ise Uluç Bayraktar üstlenecek. Çarpışma dizisi bir polis dizisi olacak ve Kıvanç Tatlıtuğ bir polis olarak karşımıza çıkacak.