Çarpışma 3. bölüm fragmanı izle!

Çarpışma 2. bölümü ile Show TV'de bu akşam yayınlandı. Çarpışma ikinci bölümde; Yaşanan korkunç kazanın ardından ilk ayılan Zeynep oluyor. Kendisine gelmeye başladığında diğer araçta bulunan Kadir’i tanıyor. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri Kerem ve Cemre’yi hastaneye kaldırırken Zeynep, çalıştığı bankadan aldığı paraları Veli’ye ulaştırma çabasındadır. Ancak arkasından gelen silah sesleri ile irkiliyor. Peki Çarpışma 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Çarpışma ikinci bölüm özeti…

ÇARPIŞMA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

ÇARPIŞMA 3. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN KONUSU

Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymaktadır ve çok acı çekmektedir. İntihar etmeye karar verir. Hayatına bir araba kazasıyla son vermek isteyen Kadir, farkında olmadan bu kaza ile hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kadir’in ölmeyi planlandığı kazaya 4 araba karışır. 4 araba, 4 hayat, 4 insan. Kadir, Zeynep, Kerem ve Cemre. Bu kazadan sonra kader onları bir daha asla birbirlerinden ayırmayacaktır. Kadir’in de dediği gibi: Çarpışan biz değildik, kaderlerimizdi! Yaşadığı travma nedeniyle ruhen ağır yaralı olan Kadir’i yetimhaneden de tanıdığı Zeynep iyileştirecektir ve geçmişte olduğu gibi yeniden ona aşık olacaktır. Zeynep, elinden zorla alınan kızı Aylin’e, Kadir sayesinde kavuşacaktır. Kerem ve Cemre ise büyük bir sırla birbirlerine bağlanmış iki gençtir. Cemre güçlü bir avukatlık şirketinin genç varisidir. Kerem, hiçbir şeyi olmayan, hapisten yeni çıkmış ve başına daha büyük bela açmış bir gençtir; üstelik bu yeni belanın merkezinde Cemre vardır.