Çarpışma 24. bölüm fragmanı izle...

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çarpışma yeni bölümüyle perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi merakla Çarpışma 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 23. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kadir, annesinin gözlerinin önünde öldürülmesiyle büyük bir şoka girer. Bu arada Zeynep’i kaçıran Cansız, kurtuluşu için ona 24 saat verir, ardından Kadir’i arar Zeynep'i bulamazsa, sevdiği kadının paramparça olacağını söyler. Cansız, Kadir'in ardından Veli'yi de arayarak 24 saat içinde bir kaçış planı hazırlamasını, aksi halde Zeynep'in öleceğini söyler. Kerem, Kadir'e giderek Cemre’ye ulaşamadığını, Demir'in onu alıkoymuş olabileceğinden endişelendiğini söyler. Kadir, Demir'in izini bulmak için Veli'den yardım ister. Cansız'a da Cemre'nin Demir tarafından kaçırıldığı haberi gelir. Selim'e Cemre'yi koruyacağına dair sözü olan Cansız, adamlarına Cemre'yi bulup, getirmeleri söyler. Belma, Cemre'nin Cansız'ın adamlarınca götürülmesine tanıklık eder, onları takip eder ve Cemre'nin getirildiği yeri Kadir'e bildirir.

Kadir, Veli ve Kerem, Cansız'ın Zeynep'i ve Cemre'yi alıkoyduğu mekânına gelir. Aralarında büyük bir çatışma çıkar. Bu sırada yaşanan bir arbedede Cemre vurulur ve ağır yaralanır. Bu arada Zeynep de bir sandalyeye bağlanmış ve etrafına bombalar yerleştirilmiştir. Cansız'ın verdiği süre hızla akıp giderken Zeynep'i kurtarabilecek tek kişi olan Kadir ise Cansız’ın kurguladığı oyunla karşı karşıya gelir. Cansız, Kadir'i vurması karşılığında Zeynep'in yerini açıklayacağını söyler. Sonunda istediği olan Cansız, Kadir ve Veli’nin namlularını birbirine çevirmesini sağlar. Silahını indiren Veli, Kadir'den kendisini vurmasını ister. Kadir zor bir kararla karşı karşıyadır.

Kadir, Cansız’ın onu Zeynep’e ulaştırması için bir çıkış yolu bulur. Cansız’ı kelepçeleyerek onu Zeynep’e götürmesini ister. Zeynep’in rehin tutulduğu yere gelirler. Kadir, Cansız’ı sürükleyerek Zeynep’in yanında diz çöktürür. Ellerindeki kelepçeyi çözer. Zeynep’i bir an önce kurtarmak isteyen Kadir harekete geçer ancak Zeynep, hareket ederse bombanın patlayacağını söyler ve Kadir’in dokunmamasını ister. Kadir çok öfkelenir. Belinden silahını çıkarır ve Cansız’a doğrultur. Cansız’a bombayı durdurmasını söyler. Cansız gülümser ve bombayı durdurmanın bir tek yolunun olduğunu söyler.

CANSIZ BOMBAYI NASIL DURDURACAKLARINI ANLATIYOR

Cansız bombadan kurtulmalarının tek yolunun onların elinde olduğunu söyleyerek, “Zeynep’in elinde bir buton var birini de sen alırsan aynı anda basarsanız saat durur. Yok birinizden biri parmağını çekerse bomba patlar” der.

KADİR KONTROLÜ KAYBEDİYOR

Kadir, kontrolünü tamamen kaybetmek üzeredir ki, son anda Zeynep'e ulaşabileceği bir yol açılır. Cansız, Zeynep'in yerini söylemese de, Kadir'i onun yanına götürmeyi kabul eder. Hızla yola çıkarlar ve Zeynep'in yanına gelirler. Cansız, imha edilmesi öylesine zor bir bomba düzeneği hazırlamıştır ki, Zeynep'ten sonra Kadir de Cansız'ın ölüm tuzağının içine düşer.

VELİ, CANSIZ'I VURUYOR

Kadir ve Zeynep'in kurtulmaları artık tamamen şansa ve mucizelere bağlıdır. Veli, kaçma planları yapan Cansız'ı öldürmek için harekete geçer ve pusuya yatar. Beklediği fırsatı da yakalar ve Cansız'ın üzerine mermi yağdırır.