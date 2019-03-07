Çarpışma 14. bölüm fragmanı izle!
Çarpışma 13. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Kadir ve Asiye sonunda yüz yüze geliyor. Kadir'in sorduğu soruya cevap veremeyen Asiye'nin sessizliği kadir'i perişan ediyor. Kadir Zeynep'e annesini bulmasına yardım etmesine rağmen hala çok kızgın. Veli, Zeynep'i ile Kadir'e bırakmaya niyeti yoktur ama Kadir ile Zeynep arasındaki aşk yeniden tazeleniyor. 13. bölümü büyük heyecana sahne olan Çarpışma'nın 14. bölümü fragmanı izle...
Çarpışma Show TV'de bu akşam 13. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çarpışma son bölümde; Zeynep Kadir ile ilgili Asiye’den çok önemli bilgiler öğrenirken Asiye’nin Cansız’ın babası olduğunu Kadir’e söyleyeceğini duyduğunda beklenmedik bir tepki veriyor. Cemre annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken babası Selim’i göz ardı ediyor. Cansız’ın izini sürerken Cansız'ın ortağına ulaştığını düşünen Kadir, karşısındaki kişiye Cansız olduğunu bilmeden sorular soruyor. Kadir ile Zeynep’in yakınlaşması, Zeynep’in itiraflarını da beraberinde getiriyor. Peki, Çarpışma 14. Yeni bölüm fragmanı geldi mi?
ÇARPIŞMA 13. BÖLÜM İZLE
Çarpışma Show TV'de 13. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çarpışma son bölümde; Zeynep Kadir ile ilgili Asiye’den çok önemli bilgiler öğrenirken Asiye’nin Cansız’ın babası olduğunu Kadir’e söyleyeceğini duyduğunda beklenmedik bir tepki veriyor. Cemre annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken babası Selim’i göz ardı ediyor. Cansız’ın izini sürerken Cansız'ın ortağına ulaştığını düşünen Kadir, karşısındaki kişiye Cansız olduğunu bilmeden sorular soruyor. Kadir ile Zeynep’in yakınlaşması, Zeynep’in itiraflarını da beraberinde getiriyor. Peki, Çarpışma 14. Yeni bölüm fragmanı geldi mi?