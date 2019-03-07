Çarpışma 14. bölüm fragmanı izle!

Çarpışma Show TV'de bu akşam 13. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çarpışma son bölümde; Zeynep Kadir ile ilgili Asiye’den çok önemli bilgiler öğrenirken Asiye’nin Cansız’ın babası olduğunu Kadir’e söyleyeceğini duyduğunda beklenmedik bir tepki veriyor. Cemre annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken babası Selim’i göz ardı ediyor. Cansız’ın izini sürerken Cansız'ın ortağına ulaştığını düşünen Kadir, karşısındaki kişiye Cansız olduğunu bilmeden sorular soruyor. Kadir ile Zeynep’in yakınlaşması, Zeynep’in itiraflarını da beraberinde getiriyor. Peki, Çarpışma 14. Yeni bölüm fragmanı geldi mi?

ÇARPIŞMA 13. BÖLÜM İZLE

Çarpışma Show TV'de 13. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çarpışma son bölümde; Zeynep Kadir ile ilgili Asiye’den çok önemli bilgiler öğrenirken Asiye’nin Cansız’ın babası olduğunu Kadir’e söyleyeceğini duyduğunda beklenmedik bir tepki veriyor. Cemre annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken babası Selim’i göz ardı ediyor. Cansız’ın izini sürerken Cansız'ın ortağına ulaştığını düşünen Kadir, karşısındaki kişiye Cansız olduğunu bilmeden sorular soruyor. Kadir ile Zeynep’in yakınlaşması, Zeynep’in itiraflarını da beraberinde getiriyor. Peki, Çarpışma 14. Yeni bölüm fragmanı geldi mi?