Çarpışma 13. bölüm fragman (ÇARPIŞMA 13. BÖLÜM İLK SAHNE)

Show TV’nin yeni dizisi Çarpışma’da heyecan dur durak bilmiyor. İlk bölümünden itibaren olumlu yorumlar alan Çarpışma’nın 13. Bölüm fragmanı merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Çarpışma’da Kadir, karısını ve kızını kaybettiği bomba olayında Cansız’ın da parmağının olduğunu öğreniyor. İntikam ateşi ile yanan Kadir, harekete geçiyor. Kadir ile Zeynep arasındaki bağ kırılırken, ikisini de bu ilişki için büyük bir sınav bekliyor. Cansız, Veli’nin canını bağışlarken, büyük nefret duyduğu Kadir’in kendine getirilmesini istemiştir. Heyecan dolu bölümleri ile her hafta Perşembe günü yayınlanan Çarpışma’nın 13. Bölüm fragmanı geldi mi?

ÇARPIŞMA 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV’nin sevilen dizisi Çarpışma’nın 13. bölüm fragmanı izle...





ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 12. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kadir sevdiklerinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyı düzenleyenlerin bulunduğu hücre evinin adresini öğreniyor. Hücre evine baskın yapan Kadir herkesi tek tek öldürdükten sonra bilgi almak için bir kişiyi sağ bırakıyor. Sağ bıraktığı kişiden patlamayı planlayanların kimler olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Kadir’in yaptıklarına dayanamayan adam ise bu işi planlayan kişinin Cansız olduğunu söylüyor. Bu sırada Veli de Kadir’in babası olduğunu bildiği Cansız ile yüzleşiyor.

ÇARPIŞMA DİZİSİ KONUSU

Baş komiser Kadir eşini ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir acılı bir adamdır çok acı çeken Kadir artık yaşamayı istemez ve hayatını bir araba kazasıyla bitirmek ister; ancak bu kazaya dört araba karışır. bu dört arabada dört farklı hayat dört farklı insan vardır.

Kazaya karışan Zeynep Kadir’in yetimhaneden aşık olduğu kızdır ve Kadir bankacı olan Zeynep’e yeniden aşık olarak hayat tutunur. Zeynep ise kocası Galip yüzünden kızı Aylin’e kavuşamayan bir annedir; Zeynep Kadir sayesinde kızına kavuşacaktır. kazaya karışan Kerem ve Cemre ise daha sonra bir birlerine ölümüne aşık olacak iki farklı gençtir. Cemre babası gibi başarılı bir avukatken Kerem ise hapisten yeni çıkmış fakir ve kimsesiz bir adamdır.

ÇARPIŞMA DİZİSİ OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ (Çarpışma Dizisi Kadir Adalı)

1983 Adana doğumlu olan Kıvanç Tatlıtuğ 35 yaşındadır. Kıvanç Tatlıtuğ önce model olarak ekranlarda yer alsa da sonradan dizi ve sinema oyuncusu olarak çok büyük bir başarı yakalamış ve dünya yıldızı olmayı başarmıştır. Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında Başar Dizer ile evlenmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey de derece kazanınca dünyada ülkemizi temsil etmiştir. İlk olarak Gümüş dizisinde oyunculuk deneyimi yaşamış ve beğenilerek Menekşe ile Halil dizisinde başrol teklifi götürülmüştür.

Kıvanç Tatlıtuğ’un asıl ünlendiği dizi ise Aşk-ı Memnu dizisine hayat verdiği Behlül karakteri olmuştur. Sonrasında Kuzey Güney dizisinde Kuzey karakterine hayat vermiş ve başarısını katlamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura ve Cesur ve Güzel dizilerinde başrol olarak karşımıza çıkmıştır.

Kadir başarılı bir baş komiserdir. Organize suçlar ile ilgilenir. Tam bir iş koliktir. Eline aldığı dosyadaki suçluların kökünü kazımadan bırakmaz; oldukça da inatçıdır. Yetiştirme yurdunda büyümüş, bir ailesi olmadığı için Sarıyer’i ailesi olarak görmüş ve mahallelileri sahiplenmiş, onlara abilik yapmıştır. Sarıyer sporu çok sever ve amigoluğunu yapar. Hayat dolu bir adam olan Kadir ailesiyle Sarıyer spor maçına gider ve orada ki terör saldırı sonrası ailesini kaybeder.

Alperen Duymaz (Çarpışma Kerem)

1992 yılında Ankara’da dünyaya gelen Alperen Duymaz 26 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. İlk olarak Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Cesur karakterine hayat verdi. Cesur karakterinde ki başarılı oyunculuğu sonrasında Bodrum Masalı dizisinde Ateș karakteri ile yıldız olmayı başarmış ve ülkeye ismini duyurmuştur. Çukur dizisine ise sonradan Komiser Emrah karakterleri ile dahil olmuştur ve dizi de bir polisi aşağılaması ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak Direniş Karatay filminde rol aldı.

Alperen Duymaz ise hapisten yeni çıkan Kerem adındaki bir adama hayat verecek. Kerem babasını yaralama suçundan hapse girmiş tam beş sene yatmıştır. Tek hayali hapisten çıkmak ve sevdiği kız Meral ile mutlu bir aile kurmaktır. Mahalleden abisi Kadir’i çok sevmekte ve onu kendine idol olarak görmektedir. Kerem hapisten çıkamayınca arkadaşı Yakup ile son bir hırsızlığa gider ve kaçarken Cemre’yi bıçakla yaralar.

Elçin Sangu (Çarpışma Zeynep)

Elçin Sangu tartışmasız son dönemlerin en güzel başrol oyuncularından biridir. İzmir doğumlu olan Elçin Sangu Mersin Üniversitesi opera bölümü mezunudur. Elçin Sangu’nun ümlü olması mankenlik yaptığı dönemlerde bazı markaların reklamlarında yer alması ile olmuştur. Bir anda en çok aranan isimlerden biri olan Elçin Sangu yapımcılarında dikkatini çekmiştir. Daha sonra oyunculuğa merak salan Elçin Sangu tiyatro oyunlarında yer aldı ve yeteneğini ispat etti. Elçin Sangu’nun kariyerine en çok katkı sağlayan ve en çok tanınmasına yardım eden proje ise Kiralık Aşk dizisi olmuştur. Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği Defne karakteri ile sadece Türkiye’de değil dünyada üne sahip olmuştur. Belki de tek projede bu kadar ünlü olan başka bir oyuncu olmamıştır. Elçin Sangu ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinnde sonra Kurt Seyit ve Şura ve Sevdam Alabora dizilerinde küçük rollerde yer almıştır. Şuanda Türkiye’nin en çok kazanan kadınlarından biridir. Hem Boyner hemde Elidor markasının reklam yüzüdür.

Zeynep; Galip’in karısı, Aylin’nin da annesidir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Zeynep başarılı bir banka müdürü olmuştur. Eğitim hayatı başarılar ile dolu olsa da içinde hep yalnızlık korkusu vardır. Zeynep şu hayatta kızı Aylin’den başka herkese tehlike olarak bakar ve hemen korumaya geçer. Problemli bir evliliği olan Zeynep’in kocası Galip onları terk edip yurt dışına kaçar. Zeynep yeni bir hayat kurmak isterken kocasının parasını çaldığı Veli tarafından kızı Aylin kaçırılır. Zeynep’te kızı Aylin’i kurtarmak için çalıştığı bankayı soyar.

Melisa Aslı Pamuk (Çarpışma Cemre)

14 Nisan 1991 de Hollanda’da doğan Melisa Aslı Pamuk 27 yaşındadadır. 58 kg olab ve 1.76 cm boyunda olan güzel oyuncumuz Cem Tatlıtuğ menajerliğin oyuncusudur. Melisa Aslı Pamuk 2011 Miss Turkey yarışması birincisidir. Son olarak “Kara Sevda” dizisinde hayat verdiği Asu Kozcuoğlu karkateri ile büyük beğeni toplamıştır. 2014-2015 sezonunda Ulan İstanbul dizisinde Zeynep karakterine hayat vermiştir. Kurt Seyit ve Şura dizisinde Ayşe karakteri ile ve Yer Gök Aşk Sevda karakter ile başrol deneyimi yaşamıştır.

Zeynep’in avukatı Cemre karakterine Melisa Aslı Pamuk hayat verecek. Avukat Cemre annesiz büyümüş ve hiç anne ve baba sevgisi görmemiştir. Demir ile nişanlanmış ama ona aşık olmadığını sonradan anlamıştır. Her şeyden herkesten kaçarak Amerika’ya yüksek lisans yapmaya gitmek istemektedir. Demir ise Zeynep’i aldatmaktadır.

Onur Saylak(Çarpışma Veli Cevher)

Son olarak Hatırla Gönül, Vatanım Sensin ve Şahsiyet dizisinde yer alıştır. Aynı zamanda iyi bir yönetmendir. 1977’nin mayısında Ankara’da dünyaya gelen Onur Saylak 41 yaşındadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunudur. Üniversite döneminde tiyatro ile yakından ilgilendi. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim almaya başladı. 2011 de Tuba Büyüküstün ile evlendi. Bu evlilikten 2 kızları oldu.

Veli Cevher karanlık ve büyük her işte parmağı olan ama karda yürüyüp izini belli etmeyen bir psikopattır. Veli Cevher’in yüzünü kimse görmemiştir; kameralara yakalanmamak ve dinlemelere takılmamak için farklı yöntemleri vardır. Veli Cevher’in Veli Cevher yapan ise en yakınındakilere bile asla güvenmemesidir. Veli Cevher acımasız ve merhametsiz bir katildir. Veli Cevher paralarını çalan Galip’i yakalamayınca Galip’in karısı Zeynep’ten paralarını ister.

İsmail Demirci (Çarpışma Galip)

13 Kasım 1984’de Ankara da doğan İsmail Demirci 34 yaşındadır ve Bensu Soral ile ilişkisi ile gündemden düşmmektedir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro mezunu olan İsmail Demirci Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Erkan karakteri ile sevilmiştir. Son olarak Reaksiyon dizisinde Tekin ve Serçe Sarayında Ramazan karakteri ile tanınmıştır. Son dizisi Fabrika kızı ise tutmamıştır.

Galip Zeynep’in eşidir. Hava alanında çalışan Galip kara paraları dışarı çıkararak komisyon alır. Eşi Zeynep ile problemli bir evlilikleri vardır. Karanlık bir adamdır ama zaafları olan biridir. Her ne kadar soğukkanlı bir adam gibi dursa da çok korkak ve güvenilmez bir adamdır; kendi çıkarları için ailesini bile gözden çıkaracak kadar da karaktersizdir. Galip sorunlarını kaçarak çözmeye bayılır asla sorunlarını çözmeye çalışmaz onlarla yaşamayı öğrenir. Aslında Galip’te kendi sonunu kendisinin hazırladığının da farkındadır. Tam bir alkoliktir.

Kumarda oynayan Galip borçlanır ve Veli’nin parasını çalar. Veli’den korkar ve karısını kızını bırakarak yurt dışına kaçar

Hakan Kurtaş(Çarpışma Demir)

Hakan Kurtaş Dolunay dizisinde hayat verdiği Deniz karakteri ile tanınmıştır. Hakan Kurtaş 1988 Bursa doğumludur ve 30 yaşındadır. , Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro mezunu olan Hakan Kurtaş aslında başarılı bir karikatüristtir. Hakan Kurtaş sadece bir oyuncu değil aynı zamanda hem beste yazarı hemde solisttir. İyi bir gitar ustasıdır. Hakan Kurtaş, Star TV de ekranlara gelen Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ünlenmiş ve dikkat çekmiştir.

Demir Selim’in avukatlık şirketinde çalışan yakışıklı ve popüler bir avukattır. Hayatında hep kazanan Demir avukatlık mesleğinde de girdiği hiç bir davadan yeni ayrılmamıştır. Hayatında başarısızlığa tahammülü olmayan Demir’in tek derdi vardır o da para. Demir’in hayatı menfaatleri üzerine kuruludur kendisinden başka kimseyi düşünmez. Demir Cemre’nin nişanlısı olarak karşımıza çıkacak. Cemre’ye de menfaatleri için aşık gibi görünmektedir. Demir Belma’ya aşıktır ve Cemre’yi aldatmaktadır.

Merve Çağıran (Meral)

Merve Çağıran 1992 doğumlu ve 26 yaşında olan güzel bir dizi oyuncusudur. Aslen Balıkesirlidir. Merve Çağıran 35,5 sanat merkezinde oyunculuk dersleri almıştır. İlk olarak Stv dizisi olan Tek Türkiye’de rol almıştır. Son olarak 2016 yapımı İkimizin Yerine filminde yer almıştır. Asıl yükselişi ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile olmuştur.

Meral Kerem’in güzeller güzeli sevgilisidir. Kerem’in bir katil olacağına asla inanamamıştır ve Kerem’i 5 yıl beklemiştir. Kerem ikinci defa hapse girdi diye de hayallerinden vazgeçmemiş kendisine aşık olduğunu bildiği Yakup’u ve Yakup’un parasını geri çevirmemiştir. Oldukça zeki bir kadın olan Meral hayata bağlı bir kadındır; ama ölmekten de çok korkmaktadır.







