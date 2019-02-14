ÇARPIŞMA 11. BÖLÜM FRAGMAN (Çarpışma 11. bölüm ilk sahne)

Çarpışma 10. bölüm izleyenlerin nefesini kesti. Kadir emniyetteki muhbiri buldu ancak ikinci bir muhbirin daha çıkması herkesi şok etti. Ayrıca çarpışma yeni bölümde Kadir’in annesi Asiye Karaca, Zeynep’i ziyarete gitti. Zeynep artık gerçekleri öğrenmeye çok yaklaşırken Veli Cevher Asiye’nin bu ziyaretine büyük tepki gösterdi.

Çarpışma 11. Bölüm Fragmanı!

Dizide bu hafta; Kadir’in otomobilinin kar maskeli adamlarca kurşun yağmuruna tutulduğu anlarda heyecan ve gerilim yükselirken, hız kazanan Cemre – Kerem arkadaşlığına Meral’in gölge düşürmeye çalıştığı görülüyor. Çarpışma 11. bölüm fragmanı izle...





ÇARPIŞMA KONUSU

Silahların çekildiği, büyük çarpışmanın gerçekleştiği korku dolu anlar izleyicilerin nefesini kesiyor. Kadir’in “Sana da bana da kurtuluş yok!” sözleriyle ölüme meydan okuduğu anlar gerilimi tırmandırıyor. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma sürükleyici hikayesiyle ekranlara yeni bir soluk getiriyor.





"Çarpışan aslında kaderlerimizdi..." Dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alan Çarpışma'da başrolleri; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu’nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk paylaşıyor.





Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu’nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı Çarpışma, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve usta yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı Kadir Adalı’nın kazadan sonra dediği gibi; “Çarpışan aslında kaderlerimizdi...”