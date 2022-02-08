Carlos Tevez için MLS iddiası! Sahalara geri mi dönüyor?

Arjantin tarihinin en önemli forvetleri arasında gösterilen ve en son Boca Juniors forması giyen Carlos Tevez'in MLS ekiplerinden D.C. United ile yeşil sahalara geri dönebileceği iddia edildi.

The Athletic'te yer alan habere göre Carlos Tevez'in menajerleri, Cumartesi günü MLS ekiplerinden D.C. United ile görüşmelerde bulundu.

Haberde futbolcu ile kulüp arasında bir anlaşmaya varabilme şansının yüzde 25 olduğu belirtiliyor olsa da görüşmelerin sonucunun büyük ölçüde finansal koşulların çözülüp çözülemeyeceğine bağlı olduğu aktarılanlar arasında yer alıyor.

Minnesota United ve Orlando City

DC United'ın yanı sıra, Minnesota United ve Orlando City'nin de 38 yaşındaki Arjantinli futbolcuyla ilgilendiği iddia ediliyor.

Arjantin Milli Takımı'nın formasını 73 kez giyen Carlos Tevez, kariyerinde Manchester United, Manchester City ve Juventus gibi Avrupa devlerinde de oynamıştı. En son Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'ta forma giyen Tevez, kariyerinde toplam 606 maçta sahaya çıkarken, 237 gol ve 108 asist yapma başarısı gösterdi.



