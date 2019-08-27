Yabancı kontenjanı dolayısıyla Süper Lig listesinde yer almayan hatta geçen sezon Volkan Demirel'in kadro dışı kaldığı dönemde bile düşünülmeyen tecrübeli kaleci Carlos Kameni kulüpten ayrıldı.

Yıllık 2.2 milyon euroluk maaşıyla kulübe bu anlamda ciddi bir yük olan 35 yaşındaki kaleci, İstanbul-Malaga uçağıyla İspanya'ya gitti. Kamenini'nin, eski kulübü Malaga'nın yanı sıra birkaç İspanyol kulübüyle daha görüşeceği belirtildi.

Hakan Ateşler

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