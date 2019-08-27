Carlos Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı

2017/2018 sezonunun başında Malaga'dan bedelsiz olarak takıma katılan ancak fazla katkı veremeyen Carlos Kameni, Fenerbahçe'den ayrıldı.

27 Ağustos 2019, Salı 22:01 Son Güncelleme:
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Carlos Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı

Yabancı kontenjanı dolayısıyla Süper Lig listesinde yer almayan hatta geçen sezon Volkan Demirel'in kadro dışı kaldığı dönemde bile düşünülmeyen tecrübeli kaleci Carlos Kameni kulüpten ayrıldı.

Yıllık 2.2 milyon euroluk maaşıyla kulübe bu anlamda ciddi bir yük olan 35 yaşındaki kaleci, İstanbul-Malaga uçağıyla İspanya'ya gitti. Kamenini'nin, eski kulübü Malaga'nın yanı sıra birkaç İspanyol kulübüyle daha görüşeceği belirtildi.

Hakan Ateşler

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