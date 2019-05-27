Ülkemizde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal'in yeni takımı bugün belli oldu. Swansea City'nin Premier Lig'den düşmesi sonucu geçtiğimiz yaz görevine son verilen ve o gün bugündür boşta olan 53 yaşındaki deneyimli hoca, ülkesinin takımlarından Rio Ave ile bugün sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kendisini 1 yıllığına Rio Ave'ye bağlayan mukaveleye imza atan Carvalhal, yarından itibaren yeni takımındaki görevine başlayacak. Portekiz ligini bu sezon 7. sırada tamamlayan takımı, sezonun ikinci yarısında Daniel Ramos çalıştırmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler