Carlos Carvalhal, Rio Ave'nin yeni teknik direktörü oldu!
Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal'in yeni takımı belli oldu. Swansea City'den geçtiğimiz yaz ayrılan ve o gün bugündür boşta olan 53 yaşındaki teknik adam, ülkesi Portekiz'in takımlarından Rio Ave ile sözleşme imzaladı.
Ülkemizde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal'in yeni takımı bugün belli oldu. Swansea City'nin Premier Lig'den düşmesi sonucu geçtiğimiz yaz görevine son verilen ve o gün bugündür boşta olan 53 yaşındaki deneyimli hoca, ülkesinin takımlarından Rio Ave ile bugün sözleşme imzaladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kendisini 1 yıllığına Rio Ave'ye bağlayan mukaveleye imza atan Carvalhal, yarından itibaren yeni takımındaki görevine başlayacak. Portekiz ligini bu sezon 7. sırada tamamlayan takımı, sezonun ikinci yarısında Daniel Ramos çalıştırmıştı.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler