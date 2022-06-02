Ülkemizde 2011-12 sezonunda Beşiktaş 'ı, ertesi sezon ise Başakşehir'i çalıştıran Portekizli teknik adam, son 2 yılı Braga'da geçirmişti. Burada çok iyi bir performans sergileyen Carvalhal, Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirdi. 56 yaşındaki çalıştırıcı, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Wahda ile anlaştı. Taraflar, 2 senelik sözleşmeye imza attı. Carvalhal, Braga ile geride kalan sezonda Portekiz Ligi'ni 4. sırada tamamlarken, Avrupa Ligi'nde de çeyrek finali gördü.