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Carlos Carvalhal Al-Wahda'ya gitti

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Başakşehir'i çalıştıran Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Wahda ile anlaştı.

02 Haziran 2022, Perşembe 07:10 Son Güncelleme:
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Carlos Carvalhal Al-Wahda'ya gitti

Ülkemizde 2011-12 sezonunda Beşiktaş 'ı, ertesi sezon ise Başakşehir'i çalıştıran Portekizli teknik adam, son 2 yılı Braga'da geçirmişti. Burada çok iyi bir performans sergileyen Carvalhal, Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirdi. 56 yaşındaki çalıştırıcı, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Wahda ile anlaştı. Taraflar, 2 senelik sözleşmeye imza attı. Carvalhal, Braga ile geride kalan sezonda Portekiz Ligi'ni 4. sırada tamamlarken, Avrupa Ligi'nde de çeyrek finali gördü.

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