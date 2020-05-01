Carlos Arroyo: Beşiktaş’tan ayrılmak istememiştim

Beşiktaş ve Galatasaray formalarıyla Türk basketboluna uzun süre damga vuran isimlerden biri olan Carlos Arroyo, Siyah-Beyazlı kulüpten ayrılığıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Beşiktaş‘ın resmi Instagram hesabından 2012 EuroChallenge şampiyonluğu üzerine paylaştığı videoya yorum yapan Arroyo şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“Hatıralar için teşekkürler Beşiktaş. Taraftarların tüm bu başarılardan sonra bana daha nazik olmasını dilerdim. Galatasaray’a gitme kararımın onları hayal kırıklığına uğrattığını biliyorum ancak o dönemki Beşiktaş koçu beni yeniden takıma kazandırmak üzere bana yeteri kadar değer vermedi. Bense Beşiktaş’a geri dönüp böylesine büyük taraftarlar için tekrar oynamayı istedim. Ancak ben ayrıldıktan sonraki davranışlarınızla beni hayal kırıklığına uğrattınız. Kulüp için gelecekte en iyi dileklerimle.”

Beşiktaş’ın o dönem Milangaz sponsorluğunda Ergin Ataman liderliğinde kazandığı 3 kupalı sezonda EuroChallenge, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nın müzeye gelmesindeki pay sahiplerinden birisi Arroyo’ydu.

Porto Rikolu guard BSL’de 2011-12 sezonunda 14 sayı – 2.4 ribaund – 4.4 asist ortalamalarıyla ortalığı kasıp kavurmuş, sonraki sezon itibariyle 3 yıl boyunca Galatasaray’ın formasını giymişti.



