Gündemdeki isim İsveçten Carlos Strandberg. Ge.en sezonu kiralık olarak Örebro’de geçiren, bonservisi Malmö’de olan Mozambik asıllı İsveçli forvetle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi. Geride kalan sezonu forma giydiği 20 maçta 7 gol, 3 asist yaparak geçiren 23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle bonservis görüşmeleri devam ediyor. Antalyaspor oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama formulünü de masada tutuyor.