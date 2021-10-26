El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 mağlup eden Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona'da eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ronald Koeman'a yönelik saldırıya tepki gösterdi.

La Liga'da Real Madrid'in Osasuna ile karşılaşacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ancelotti, Barcelona’nın bir grup taraftarının, Nou Camp Stadı’ndan çıkarken teknik direktör Ronald Koeman’ın arabasına saldırmasına tepki gösterdi.

Tecrübeli teknik adam, böyle bir olayın olmaması gerektiğini dile getirerek, yaşananların saygısızlık olduğunu dile getirdi ve "Böyle bir saygı eksikliği toplumda bir sorunumuz olduğu anlamına geliyor." ifadelerini sarf etti.

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