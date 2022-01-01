İspanyol devi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, transferi gündemde yer alan yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İspanya La Liga'da Getafe ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Carlo Ancelotti, PSG'de forma giyen Fransız yıldız Mbappe'nin takıma transfer olup olmayacağı ile ilgili olarak, "Bilmiyorum. Şu anda bildiğim ve düşündüğüm şey, tüm şampiyonluklar için savaşmaya devam etmek. La Liga ve kupa maçlarımız var. Hepimiz için çok önemli bir an ve şu an düşündüğüm son şey Haziran'da ne olacağı." sözlerini dile getirdi.

Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mbappe'nin ismi Real Madrid ile anılıyor.

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