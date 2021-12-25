İspanyol devi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımın yıldız golcüsü Karim Benzema hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

AS'a konuşan Carlo Ancelotti, 'Benzema şu anda dünyanın en iyi forveti mi?' sorusuna, "Bence öyle, çünkü oyununa muazzam yetenekler ekledi. Cristiano Ronaldo veya Haaland seviyesinde. Benzema fark yaratan bir oyuncu. Bunu bir kez daha Athletic'e karşı üst üste attığı iki golle gördük." sözleri ile cevap verdi.

34 yaşındaki yıldız golcü bu sezon Real Madrid formasıyla 23 maçta 20 gol ve 8 asistlik performans göstermiş durumda.



