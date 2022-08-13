UEFA Süper Kupa'da Eintracht Frankfurt'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'de Carlo Ancelotti, takıma ve geleceğine ilişkin İtalyan gazetesi Il Messaggero'ya açıklamalarda bulundu.

Emeklilikle ilgili gelen soruya Ancelotti, "Real Madrid'den ayrıldıktan sonra emekli olacağım. Real Madrid futbolun zirvesi. Son kez burada çalışıp ayrılmak en iyisi." yanıtını verdi. Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'le sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

Real Madrid'in şu anki kadrosuna ilişkinse tecrübeli antrenör, "Şu andaki kadro çok farklı bir seviyede. Sadece teknik değil, aynı zamanda mütevazı bir kadro. Yıldızların bile ayakları yere basıyor." açıklamasında bulundu.

Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or'u bu yıl Karim Benzema'nın kazanması gerektiğini söyleyen Ancelotti, "Benzema Ballon d'Or'u hak ediyor. Olağanüstü bir sezonu geride bıraktı." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon deplasmanda başlıyor

Geçtiğimiz sezon La Liga'yı şampiyonlukla tamamlayan Real Madrid, yeni sezonu Almeria deplasmanında açıyor. Yarın oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Real Madrid transfer döneminde Antonio Rüdiger ve Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmıştı.

(NTV Spor)