Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti, Ballon d'Or ödülü hakkındaki görüşlerini paylaştı. 62 yaşındaki İtalyan teknik adam, Madrid'in genç yıldızı Vinicius Junior'un Ballon d'Or'u kazanmak için yeterli kaliteye sahip olduğunu söyledi. Ancelotti ayrıca Messi'nin ödülü kazanmasına da değindi.

ESPN'de yer alan habere göre Ancelotti, Vinicius Junior'ın yeteneklerini överek "Elbette Vinicius, bir gün Ballon d'Or'u kazanmak için savaşacak tüm kaliteye sahip." sözleri ile futbolcusuna olan güvenini dile getirdi.

"Messi harika bir oyuncu"

Messi'nin ödülü kazanmasının ardından Real Madrid'in tecrübeli orta sahası Toni Kroos'un ödülü Benzema'nın alması gerektiğine yönelik eleştirileri hakkında ise Ancelotti, "Messi harika bir oyuncu. Umarım gelecek yıl kazanan Real Madrid'den olur... Eğer seçmek zorunda kalsaydım ilk olarak Benzema'yı seçerdim, Vinicius ikinci, Courtois üçüncü, Casemiro dördüncü, Kroos beşinci olurdu. Ama saygılı olmalıyım, Messi hala en iyilerden biri, belki de en iyisi. Bu kişisel bir görüş." sözlerini söyledi.



