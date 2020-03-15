İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’un menajeri Carlo Ancelotti isyan etti.

Özellikle kendi ülkesindeki ve İngiltere’deki insanların koronavirüs karşısında oldukça bilinçsiz hareket ettiğini ifade eden İtalyan çalıştırıcı, “Bir futbolcumuzun ateşinin yükselmesi üzerine tedbir aldık. Ama bunların çok önceden yapılması gerekiyordu. Öncelikli olarak bu savaşa konsantre olmalıyız. Emirlere, kurallara saygılı olmak zorundasınız. Kendinize saygınız yoksa, başkalarına saygılı olsun. Sokağa çıkmayın” dedi.