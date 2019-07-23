Carlo Ancelotti Eljif Elmas transferi için sabırsız

Napoli’de Eljif Elmas heyecanı yaşanıyor. İtalyan devi, Fenerbahçe ile Makedon oyuncu için 18 milyon Euro’ya el sıkıştı. Artık transferle ilgili resmi açıklama beklenirken, Carlo Ancelotti de imzaların atılması konusundaki sabırsızlığını dile getirdi. Dünyaca ünlü teknik adam, Eljif Elmas’ın çok ilgi çekici bir futbolcu olduğunu söyledi. Ancelotti, “Umarım en kısa sürede bizimle olur. Transferde ufak detaylar kaldı. Trentino’dan (Napoli’nin İtalya’da kamp yaptığı yer) ayrılmadan bize katılmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

‘Ona ihtiyacımız var’

60 yaşındaki çalıştırıcı, “Eljif Elmas çok kaliteli bir futbolcu. Onun yeteneklerine sahip bir oyuncuya ihtiyacımız vardı” dedi. Carlo Ancelotti, transfer çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını dile getirerek, “Geçen gün dediğim gibi 31 Ağustos’ta herkes mutlu olacak” diyerek taraftarlara umut saçtı.

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