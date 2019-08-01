Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsanevi isimlerinden Carles Puyol, yıllar sonra çok konuşulacak bir transfer itirafında bulundu. 2014'te aktif futbolculuk yaşantısını sonlandıran 41 yaşındaki eski stoper, Katalonya'da yayın yapan TV3 kanalında katıldığı bir programda Real Madrid'den iki kez teklif aldığını şu sözlerle açıkladı:

"Real Madrid, beni ilk kez Luis Figo'yu marke ettiğim maçtan sonra istedi. Daha sonra da Jose Antonio Camacho'yu teknik direktörlüğe getirdiklerinde de hem bana hem de Ronaldinho'ya teklif yaptılar. Ancak dünyanın en iyi kulübünde oynuyordum ve Barcelona'da daha çok kupa kaldırmak istiyordum. Bu nedenle Real'den gelen teklifleri reddettim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler