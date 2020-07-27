İngiltere Championship'te normal sezonu 4 ve 5. sırada tamamlayan Cardiff ile Fulham, play-off yarı final ilk maçında kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Normal sezonu üst üste 3 galibiyetle noktalayan Cardiff, ligi 5. sırada bitirip adını Play-off'a yazdırmayı başardı. Yaklaşık 15-20 gün önce Fulham'a 2-0 kaybeden kadroda Callum Paterson en uçtaydı, TD Neil Harris ufak rötuşlar yaptı ve Robert Glatzel'i "9 numara" pozisyonuna yerleştirdi. Paterson kenardan geliyor... Çok uzun süredir sakat olan sol bek Greg Cunningham ve forvet alternatiflerinden Isaac Vassell dışında takımda önemli bir eksik yok. Sezonu 8 gol ve 10 asistle bitiren Lee Tomlin merkezde, son 3 galibiyetin 2'sinde golü bulunan tecrübeli Junior Hoilett sola yakın oynayacak.

Koronavirüs arasından döndükten sonra Brentford ve Leeds yenilgileri alan Fulham, sonrasındaki 7 maçtan 17 puan çıkartmayı başardı ve Premier Lig'e direkt yükselen West Brom'un 2 puan gerisinde 4. sırada kaldı. Cezası sona eren Harrison Reed, orta alandaki yerine geri dönebilir. Son 2 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Ivan Cavaleiro'nun durumu şüpheli. TD Scott Parker'ın dokunuşları Fulham'ı başka bir seviyeye çıkardı. Geçen sezon onsuz sadece 2 maçı gol yemeden tamamlayan Fulham, Parker'la birlikte 20 maçta kalesini gole kapattı. Championship'te normal sezonu da topa sahip olma konusunda şampiyon Leeds'ın arkasında bitirdiler.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Cardiff'in iç sahada oynadığı son 3 lig maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Fulham'ın deplasmanda oynadığı son 11 lig maçının 9'u "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasındaki son 3 maç "2.5 ALT" bitti.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Championship Play-off yarı final ilk maçını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih 2.5 ÜST" oldu! %48'lik kesim karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor... %15'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI ESAT SOYDABİRCAN NE DİYOR?

Fulham küme düşen Wigan'ı devirse bile direkt çıkamıyordu. Averaj farkı bayağı vardı. Cardiff ise son 3 maçta sergilediği futbol ve aldığı sonuçlarla en azından Play-Off'ları ne kadar istediğini gösterdi. Taraf bahsine bulaşmak istemiyorum. İki takım da fileleri havalandırır.