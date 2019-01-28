Yeni kulübü Cardiff City’ye gitmeden önce Fransa’da eski takımı Nantes’teki arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra uçağı Manş Denizi’ne düşen Emilİano Sala ve beraberindeki 2 kişinin son durumlarıyla ilgili hala net bir bilgi yok. Ancak İngiliz ekibi, 17 milyon Pound ile kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olan Arjantinli’nin, bonservisini ödemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 5 milyon Pound’luk taksidi ödenen Sala için Cardiff, 2 milyon daha ödedi, geriye 10 milyon Pound kaldı.

Seferberlik ilan edildi

Emiliano Sala ve beraberindeki 2 kişi için başlatılan arama çalışmaları durdurulmuştu. 8 gündür uçaktakilerden haber alınamazken, faaliyetlerinin devam edebilmesi için futbolcular müthiş bir destek verdi.

300 bin Euro hedefiyle çıkılan yolda 310 bin Euro toplanırken, PSG’li Adrien Robot 50 bin, Kylian Mbappe 30 bin Euro, Marsilyalı Dimitri Payet 10 bin Euro ile ön plana çıktı.