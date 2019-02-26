İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City, devre arasında Yusuf Yazıcı'yı almak için Trabzonspor'a teklifte bulunmuştu. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu, 22 yaşındaki yıldızı şu an için bırakmalarının mümkün olmadığını belirtmesi üzerine geri çekilen Ada ekibi, oyuncuya olan ilgisini kaybetmedi.

Yusuf'un sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm maçları takip eden Cardiff yetkililerinin, oyuncunun gelişimine hayran kaldığı ve sezon sonunda daha yüksek bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalmayı planladıkları kaydedildi.

Trabzonspor cephesi ise Yusuf için birçok kulübün maçlara scout gönderdiğini ancak genç futbolcunun tek düşüncesinin takımın başarısı olduğuna vurgu yaptı.

Sabah