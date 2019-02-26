Cardiff City'nin Yusuf Yazıcı aşkı

Premier Lig ekibi Cardiff City, Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı için Haziran ayını bekliyor

26 Şubat 2019, Salı 08:13
- A +
Cardiff City'nin Yusuf Yazıcı aşkı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City, devre arasında Yusuf Yazıcı'yı almak için Trabzonspor'a teklifte bulunmuştu. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu, 22 yaşındaki yıldızı şu an için bırakmalarının mümkün olmadığını belirtmesi üzerine geri çekilen Ada ekibi, oyuncuya olan ilgisini kaybetmedi.

Yusuf'un sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm maçları takip eden Cardiff yetkililerinin, oyuncunun gelişimine hayran kaldığı ve sezon sonunda daha yüksek bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalmayı planladıkları kaydedildi.

Trabzonspor cephesi ise Yusuf için birçok kulübün maçlara scout gönderdiğini ancak genç futbolcunun tek düşüncesinin takımın başarısı olduğuna vurgu yaptı.

Sabah

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.