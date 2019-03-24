Devre arası transfer döneminde dünya futbol tarihinin en üzücü olaylarından biri yaşanmıştı. Nantes'tan Cardiff City'e transfer olan Emiliano Sala, uçak kazasında hayatını kaybetmiş ve tüm sevenlerini üzmüştü.

Tüm bu yaşananların ardından Sala'nın bonservisinin ödenip ödenmeyeceği merak konusu olmuştu. Cardiff City, bugün FIFA'ya yaptığı bildirimde Sala için anlaşılan rakam olan 17 milyon Euro'yu ödemeyeceklerini belirttiler.

İngiliz kulübünün bu kararının FIFA'dan nasıl bir geri dönüş alacağı merak konusu olurken Nantes'ın bonservis bedeliyle ilgili hukuki hakkını kullanacağı ifade edildi.