Ocak 2019'da Cardiff City, Nantes'tan Emiliano Sala'yı kadrosuna katmıştı. İmza atmak için yola çıkan Sala, gerçekleşen uçak kazası sonucunda hayatını kaybetmişti. Şimdi ise The Sun'ın haberine göre Cardiff City, yaşananlardan sorumlu tuttuğu Nantes'tan tazminat talep ediyor.

Uçak yolculuğunu Nantes adına Sala'nın menajeri Willie McKay organize etmişti. Bu nedenle Cardiff, yaşananlardan Fransız ekibinin sorumlu tutulması gerektiğini belirtiliyor.





Cardiff, Sala'nın hayatını kaybetmesinin Premier Lig'den düşmelerine neden olduğu düşüncesinde... Galler ekibi, Premier Lig'den düşmenin yarattığı maddi kayıpları da Nantes'tan talep ediyor.

Cardiff City, Premier Lig'den düşmeleri sonrasında kaybettikleri yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri karşılığında Nantes'ın kendilerine 80 milyon sterlin tazminat ödemesini istiyor.