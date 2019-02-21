Ölümüyle tüm futbol dünyasını yasa boğan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisi üzerinden dönen tartışma bitmek bilmiyor.

Nantes kulübü, henüz oyuncunun cesedine dahi ulaşılmadan Cardiff City'e fatura göndererek 17 milyon euroluk bonservis bedelinin ilk taksitinin yatırılmasını istemişti. Buna karşın Cardiff kulübünün parayı ödememe konusundaki ısrarının sürdüğü öğrenildi.

Ada'da yayım yapan Daily Telegraph'ın özel haberine göre Cardiff'in oyuncuyla imzaladığı sözleşme, Premier Lig kurallarıyla uygunluk göstermediğinden kulübe geri gönderildi. Cardiff yönetiminin de bunun üzerine Sala'nın öldüğü tarihte kendi futbolcuları olmadığı kozunu kullanarak bonservis bedelini ödemekten kurtulmak istediği öne sürüldü.

Öte yandan kulüp yöneticilerinin Nantes'a bir yazı göndererek uçak kazasının gerçekleştiği 21 Ocak'tan önce Sala'nın kaydını silip silmediklerini sorduğu belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler