Carapaz: Zaman farkını biraz daha açmalıyım

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

İtalya Bisiklet Turu'nda 17. yarış günü geride kalırken, genel klasman liderliğinde Richard Carapaz'ın üstünlüğü devam ediyor. Movistar takımı adına yarışan Ekvadorlu bisikletçi, dünkü etabın ardından düzenlenen basın toplantısında kalan 4 etaba ilişkin düşünceleri şu sözlerle aktardı:

"Miguel Angel Lopez'in atak yaptığını gördüm ve onun peşine takıldım. Bu sayede küçük bir avantaj elde ettik. Bugün kazandığım 7 saniye, son gün Verona'daki zamana karşı etapta bana yardım edecek. Şu an için belirgin bir şekilde liderim ancak Pazar gününe kadar zamanı biraz daha açabilirsem, son gün benim için çok daha rahat geçer. Final podyumunda takım ardakaşım Mikel Landa'yla birlikte yer almak çok güzel olurdu."