Türkiye'ye gelmiş ve adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdırmış olan futbolculardan olan Capone, efsane futbolcular arasındadır. Capone eski futbolcu ve şuan kariyerine antrenör olarak devam etmektedir. Süper Lig'de Galatasaray kariyeri ile bilinen forma giymiş olan Capone defans mevkisinde forma giymiş ve istikrar yakalamıştır. Capone ayrıca kendi ülkesinde de efsane olmuş futbolcular arasında yer almaktadır. Capone'nin tam adı Carlos Alberto De Oliveira'dır. Kariyeri boyunca sürekli olarak büyük takımlarda forma giymiş olan Capone Süper Lig'de birden fazla takımda oynamıştır. Capone defans mevkisinde 1.80 metre boyu ile etkili bir stoper olmuştur. Galatasaray'ın UEFA Avrupa kupası zaferinde önemli bir pay edinmiştir. Kariyeri boyunca 2 süper lig şampiyonluğu ve Galatasaray ile iki Avrupa kupası zaferi yaşamıştır. Capone'nin tam adı Carlos Alberto de Oliveira'dır.

Capone nereli?

Capone Brezilya'nın Campinas şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Brezilyalıdır.

Capone kimdir, kaç yaşında?

Capone 1972 doğumludur. 48 yaşındadır.

Capone Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Capone Süper Lig'de önce Galatasaray'da oynadı. Daha sonra ise Kocaelispor forması giymiştir.

Türkiye'ye hangi takımadan geldi?

Capone Türkiye'ye Brezilya kulüplerinden olan Juventude takımından gelmiştir.

Capone kimdir?

Capone 1972 yılında Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Brezilya'nın üst düzey lig takımlarından olan Ponte Preta takımında altyapı kariyerine başlamış olan Capone, profesyonel kariyerine 18 yaşında başlamıştır. 1990 yılında Ponte Preta takımı ile profesyonel maçlara çıkan Capone, daha sonra 1991 yılında Mogi Mirim adlı takımda forma giymeye başlamıştır. Capone 5 sene bu takımda forma giydikten sonra 1996 yılında bu takımla sözleşmesi bitmiş ve bedelsiz bir şekilde ülkesinin takımlarından olan Sao Paulo takımı ile anlaşmıştır.

Capone Sao Paulo ile 1996 yılında 13 maçta forma giymiştir. Bu maçlarda gol atamamıştır. Stoper mevkisinde başarılı bir performans göstermiştir. Capone 1 sene kendi ülkesinde oynadıktan sonra Japonya takımlarından olan Kyoto Purple Sanga takımından teklif almıştır. 1997 yılında Kyoto Purple Sanga takımı ile 10 maça çıkmıtşır. 1998 yılında ise Juventude takımı ile anlaşmıştır. Juventude takımı ile 23 maçta 2 gol atmıştır. Göstermiş olduğu etkili performansdan dolayı Galatasaray'a transfer olmuştur. Capone'nin Galatasaray kariyeri 1999 yılında başlamıştır.

1999 yılında Galatasaray ile sözleşme imzalayan Capone 2002 yılına kadar sürecek olan sözleşmeyi imzalamıştır. Galatasaray ile bu dönem 4 kupa kazanmış olan Capone, Galatasaray'ın UEFA Avrupa kupası zaferinde de önemli bir rol edinmiştir. Capone Galatasaray ile 67 maça çıkmış ve 4 tane gol kaydetmiştir. Galatasaray'da etkili bir performans göstermiş olan Capone adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Capone 2002 yılında ise Kocaelispor ile anlaşmıştır. 2002 yılında Türkiye kariyerine Kocaelispor ile devam eden Capone yalnızca 4 maçta forma giymiştir.

Capone 2003 yılında ise ülkesine dönerek Corinthians takımı ile anlaşmıştır. 2003 yılında ise Atletico Paranense takımına transfer olan Capone 14 maçta forma giymiştir. Kariyerinde pek çok takımda oynama şansı elde eden Capone, Beitar Jerusalem takımı ile anlaşarak İsrail'e transfer olmuştur. İsrail ekibi ile fazla forma şansı bulamadıktan sonra yine ülkesinin takımlarından olan Gremio ile anlaşarak ülkesine geri dönmüştür. Capone Gremio'dan sonar ise Portuguese Santista takımına transfer olarak bir dönem de Portekiz'de forma giymiştir. 2007 yılında ise Londrina adlı takımda oynayan Capone, 2008 yılında tekrardan Portekiz takımı olan Portuguese Santista takımına dönerek kariyerine 2 sezon da burada devam etmiştir. Capone 2010 yılında ise Sorrisso takımı ile anlaşmış ve burada sağ bek pozisyonunda görev yapmıştır.

Sorriso takımı ile sözleşmesi biten Capone Matsubara takımı ile anlaşarak kariyerinin son takımı olan bu takımda jübilesini de yaparak futbol hayatını sonlandırmıştır. Capone kariyeri boyunca 139 resmi maçta forma giymiş ve 6 gol atmıştır. Kariyerinin en zirve sezonunu Galatasaray'da yaşamış olan oyuncunun 8 tane kupası bulunmaktadır. Capone sık sık takım değiştirmekle bilinen futbolculardan biridir. Kariyerinde en istikrarlı dönemini Galatasaray'da yaşamıştır.

Capone'nin antrenörlük kariyeri

Capone futbol hayatını sonlandırdıktan sonra 2008 yılında bir dönem hem oyuncu olarak çalışmış hem de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştır. Capone Força takımı ile 2008 - 2009 sezonunda yardımcı antrenör olarak görev yapmış bir antrenördür.