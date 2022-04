Cansu Özbay: Üçüncü sette eski VakıfBank olarak sahaya çıktık

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet'i saf dışı bırakarak finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda milli pasör Cansu Özbay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Opet ile oynadıkları rövanş maçının çok zorlu bir maç olduğunu dile getiren Cansu Özbay, "Çünkü Fenerbahçe maçı kendi evinde oynuyordu, inanılmaz bir atmosfer vardı maçta. Fenerbahçe de çok iyi hazırlanıp gelmişti. İlk iki set ne yapacağımızı bilemedik, gözümüzü bile açamadık sahada. Daha sonra üçüncü sette önümüzdeki maçın hangi maç olduğunun farkına vardığımızı düşünüyorum. Üçüncü sette yavaş yavaş oynamaya başladık. Bu seti de o kadar çabamıza rağmen tekrar kaybettik. Fakat bence takım ve staff olarak herkesin birbirine verdiği sözü tekrar hatırladığını düşünüyorum. Çünkü bu seneki hedefimiz 5 kupayı da kazanmak. 5 kupayı da kazanabilmemiz için, bu maçı da kazanmamız gerekiyordu. Bence altın sete başlarken de farklı bir kafada oynadık, sanki ilk üç sette oynayan biz değilmişiz gibi oynadık ve kazanmasını bildik. Gabi de çok ekstra oynadı ama bu bir takım oyunu. Ben dahil tüm takım arkadaşlarım elinden geleni yaptı" ifadelerini kullandı.

"SAHADA NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK, BENCE BİRAZ KORKU DA VARDI"

VakıfBank'ın Fenerbahçe Opet ile oynadığı rövanş maçının ilk iki setinde kötü bir performans sergilemesinin nedenlerinden bahseden Cansu, kendilerinin kötü görünmesinin ana sebebinin sarı-lacivertli ekibin çok iyi olması olduğunu belirterek, "Biz oynayamadık, ne yapacağımızı şaşırdık açıkçası. Bizim üçüncü sete başlarken tek söylediğimiz şey şuydu: 'Cesaretli olalım, öz güvenli olalım.' Çünkü gerçekten elimiz ayağımız bağlanmış gibiydik sahada, biraz korku da vardı bence. Daha sonra birbirimize bunları hatırlattıktan sonra tekrardan eski VakıfBank olarak sahaya çıktık" dedi.

"FİNALDE KAZANAN TARAF BİZ OLMAK İSTİYORUZ"

CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliano ile oynayacakları maça değinen yıldız pasör, geçen sene finalde İtalyan ekibine 3-2 kaybettiklerini hatırlatarak, "Bence Dünya Kulüpler Şampiyonası da bir rövanştı. Orada gülen taraf biz olduk. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde 3-2'lik bir mağlubiyet almıştık finalde maalesef. Bu Şampiyonlar Ligi finalinde de çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Çünkü biliyoruz ki Imoco da çok güçlü. Bu maça çok farklı hazırlanarak gelecekler, çünkü Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda onları mağlup etmiştik. Ama bence biz yine Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki gibi oynarsak, istediğimiz oyunu sahaya yansıtabilirsek, eminim ki galip gelen taraf biz olacağız. Biz olmak istiyoruz. Ama çok zorlu bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.

"KENDİMİ MENTAL OLARAK GÜÇLÜ TUTMAK İÇİN PSİKOLOGLA ÇALIŞIYORUM, MEDİTASYON YAPIYORUM"

Bireysel performansı için nasıl çalışmalar yaptığının sorulması üzerine Cansu, şunları söyledi: "Bu bir takım oyunu, ben de bir takım oyuncusu olmaya çalışıyorum. Benim pozisyonum gereği, benim doğru hamleler yapabilmem gerekiyor ki, takım arkadaşlarım da doğru hamleler yapsın. Benim işim bir tık daha zor olabiliyor, çünkü her top bana değiyor ve oyun benim yönlendirdiğim şekilde ilerliyor. Tabii ki Giovanni ve ekip sayesinde fiziksel olarak çalışmalarımızı yapıyoruz, çok antrenman yapıyoruz, çok çalışıyoruz. Ama zihinsel kısım da çok önemli. Çünkü Fenerbahçe Opet maçında yaşadığımız gibi, altın sette çok güçlü olmamız gerekiyor. Hem fiziksel olarak hem mental olarak güçlü olan kazandı gibi hissediyorum o maçta. Ben de çalışmalar yapıyorum. Psikologla çalışıyorum, meditasyon yapıyorum. Kendimi sahada güçlü tutmak adına elimden geldiğince çalışmalar yapıyorum."

"FENERBAHÇE MAÇINDA 'BU SAHAYI VAKIFBANK'A DAR EDECEĞİZ' DEDİKLERİNİ DUYDUM, 'GERÇEKTEN ETTİNİZ' DEDİM, İNANILMAZ BİR ATMOSFERDİ"

Fenerbahçe Opet ile oynadıkları maçın altın setinde yaptığı bir blok sonrasında attığı çığlığın tüm salonda duyulmasına ve o anki hırsına değinen milli pasör, "Ben o anda hiçbir şey düşünmüyordum, tek düşündüğüm şey bu seti, bu maçı kazanabilmekti ve kendimi kaybettim zaten. Ben genelde sahada maçın içine tamamen girdiğim zaman kendim olabiliyorum ve bir şeyler yapabiliyorum. O an kendime dedim ki, 'Sadece kendin ol ve istediğin gibi hareket et.' Sanırım Fedorovtseva'ya blok yaptıktan sonraydı o çığlığım. O an anladım ki, 'Tamam ben geldim, çığlığım burada.' İnanılmaz bir atmosfer vardı. 'Bu sahayı VakıfBank'a dar edeceğiz' dediklerini duydum ve ben de dedim, 'Gerçekten ettiniz.' Dediğim gibi, biz VakıfBank olduğumuzu tekrardan gösterdik. Bu arada Fenerbahçe Opet'i de tebrik ediyorum. Gerçekten onlar da inanılmaz bir voleybol sergilediler, çok güzel bir maç izlettik diye düşünüyorum" dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ PASÖRLERİNDEN BİRİ OLMAK İSTİYORUM"

Cansu Özbay son olarak bireysel kariyer hedeflerinin ne olduğunun sorulması üzerine, "VakıfBank gibi bir kulüpte olduğunuzda, hedefiniz sürekli kupa kazanmak oluyor. Böylelikle kazandığımız kupalarla birlikte ben de kariyerime çok güzel şeyler ekledim aslında. Mesela tekrar Şampiyonlar Ligi finali oynayacağım, inşallah kazanacağız. Kendim için konuşursam, tabii ki milli takımda ve VakıfBank'ta yıllarca oynayıp kupalar kazanmak istiyorum, madalyalar kazanmak istiyorum. Aynı zamanda da bir gün dünyanın en iyi pasörlerinden biri olmak istiyorum. Biliyorum ki bunun için de çok çalışmam gerekiyor. Her zaman aynı şekilde, stabil oynamam gerekiyor. Bunun için de elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum sahada. Tabii ki kendi potansiyelimin sınırlarını zorlamak istiyorum. Neyi en iyi yapabilirim, en yüksek seviye neresi olur diye görmek istiyorum. Böylelikle bu motivasyonu da her gün aynı şekilde sağlayabiliyorum" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

Ata SELÇUK - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA)