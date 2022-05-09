Cansu Özbay: Hepimiz inanılmaz bir maç çıkardık

Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, AXA Sigorta Kupa Voley’de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda zafere ulaşan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde de şampiyonluktan bir maç uzakta. 2018’den bu yana Misli.com Sultanlar Ligi’nde şampiyonluğu kimseye bırakmayan Sarı-Siyahlılar 2021-2022 sezonu final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet’i 3-2 yenerek seride eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın ardından konuşan ve takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu dile getiren VakıfBank’ta pasör Cansu Özbay, ''İnanılmaz bir maçtı. Hala inanamıyorum nasıl kazandığımıza. 2-0 gerideydik, 3’üncü sette 19-16 gerideydik ama ondan sonra bir anda her şey değişti ve gerçekten VakıfBank olarak oynamaya başladık. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hepimiz inanılmaz bir maç çıkardık. Ayrıca Tuğba’yı ekstra tebrik etmek istiyorum. Oyuna girdiği andan itibaren mükemmel bir performans sergiledi.'' dedi.



