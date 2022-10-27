Cansu Özbay: "Fenerbahçe Opet maçı zor bir maç olacak"
VakıfBank'ın ve Milli Takım'ın yıldız isimlerinden pasör Cansu Özbay, Spor Toto Şampiyonlar Kupası öncesi konuştu. Fenerbahçe Opet maçı hakkında düşüncelerini de paylaşan yıldızın açıklamaları haberimizde..
2022-2023 sezonu Şampiyonlar Kupası 29 Ekim Cumartesi günü sahibini bulacak. Geçen sezonun AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Fenerbahçe Opet ile sezonu şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15:00'da başlayacak.
VakıfBank'ın yıldızlarından Cansu Özbay, Fenerbahçe Opet takımının çok iyi mücadele edeceklerini dile getirdi. Ayrıca Cansu dünyanın en iyi kulüplerinden birinin Fenerbahçe olduğunu söyledi.