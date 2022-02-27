Cansu Köksal Öngüner: En kısa zamanda basketbola dönmek istiyorum

Hamileliği sebebiyle spor hayatına kısa bir ara veren 27 yaşındaki basketbolcu, "Basketbola dönüş için planladığım net bir tarih yok ama doğumdan sonra en kısa sürede dönmek istiyorum. Önümüzdeki sezonun yarısından sonra bir aksilik olmazsa oynamak istiyorum. Tabii ki şu anda takım belli değil. O dönemde gelen tekliflere göre değerlendirme yapacağım" diye konuştu.

"REKABET ARTTI, BU MİLLİ TAKIMIMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Özellikle İstanbul'daki maçları yerinde takip ettiğini söyleyen Cansu Köksal Öngüner, "Ligi takip ediyorum. İstanbul'daki maçların hepsine gitmeye çalışıyorum. Bazı kulüpler iyi yatırımlar yaptı. Lig çekişmeli geçiyor ve rekabet artıyor. Bu rekabet özellikle de milli takımımız için çok önemli" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMDA OLMAK TARİFİ OLMAYAN BÜYÜK BİR GURUR"

Milli takımda yer almanın en büyük hedefi olduğunu ve yeniden takımda olmak istediğini dile getiren milli forvet, "Milli takıma biraz uzak kaldım ama basketbola döndüğümde yeniden milli takımda yer almak istiyorum. Bu benim en büyük hedefim. Öncelikle iyi bir geri dönüş yaparak yeniden milli takıma yer almak, elde edilecek başarılarda pay sahibi olmak istiyorum. Milli takımda olmak tarifi olmayan büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ BİR JENERASYON DEĞİŞİKLİĞİ OLDU"

Milli takımda bir jenerasyon değişikliği yaşandığını ve uyum sürecinden sonra başarının geleceğine inandığını söyleyen Cansu Köksal Öngüner, "Milli takımda kısa zaman önce ciddi bir jenerasyon değişikliği oldu ve ister istemez bir adaptasyon sorunu yaşadık. Bir kaç senedir de aynı ekip birlikte çalışıyor ve artık başarıları yakalamanın zamanı geldiğini düşünüyorum. En önemlisi herkesin kendi kulüplerinde sorumluluk ve süre alması. Bir an önce yabancı sayısının düşmesini istiyorum, milli takımın da bu şekilde daha başarılı olacağına inanıyorum. Tabii ki sadece bu yeterli değil ama bunun çok büyük bir etken olacağını düşünüyorum" dedi.

"FRANSA LİGİ TÜRKİYE'DEN DAHA SERT"

Fransa'da USO Mondeville forması da giyen ve Türkiye ile Fransa ligi arasında da kıyaslama yapan milli basketbolcu, "Benim için harika bir tecrübeydi, keşke pandemi olmasaydı ve bir sezon daha orada oynayabilseydim. Farklı bir ülkede oynamak kariyerimin en önemli parçalarından biriydi. Türkiye ve Fransa liginin birbirinden farklı. Maçlar çok sert oynanıyordu. Burada ise ufak bir dokunmaya faul çalınabiliyor. Orada ise maçlar daha sert geçiyordu. Yeniden Avrupa'ya gitmeyi çok isterim. Yeni yerler, yeni insanlar tanımayı seviyorum" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'DE SADECE KADIN SPORCU DEĞİL, KADIN OLMAK ZOR"

Kadın sporcudan ziyade ülkede kadın olmanın zorluğuna vurgu yapan Cansu Köksal Öngüner, "Türkiye'de sadece kadın sporcu olmak zor değil kadın olmanın zor olduğunu düşünüyorum. Her kadın kendi mesleğinde eminim ki zorlanıyordur ama eskisi gibi değil. Çünkü kadınlar başarılı oldukça bunu kırmaya başladık. Bu durum değişmeye başladı. En kısa zamanda tamamen değişmesi için ben de elimden geleni yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim" şeklinde konuştu.

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)