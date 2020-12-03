CANLI | Zorya - Leicester City

UEFA Avrupa Ligi G grubu 5.hafta maçında Leicester City deplasmanda Ukrayna temsilcisi Zorya ile karşılaşıyor. Milli oyunculardan Cengiz Ünder ve uzun bir aradan sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü ilk 11'de sahaya çıkıyor

Zorya Luhansk - Leicester City maçı saat 20:55'te Slavutych Arena'da oynanacak

Zorya Luhansk: Vasilj, Favorov, Ivenisenia, Hanna, Ciganiks, Yurchenko, Kochergin, Nazaryna, Gromov, Kabaiev, Gladkyy

Leicester City: Ward, Ricardo, Morgan, Çağlar, Justin, Ndidi, Choudhury, Praet, Cengiz, Barnes, Iheanacho







