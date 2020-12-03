CANLI | Zorya - Leicester City
UEFA Avrupa Ligi G grubu 5.hafta maçında Leicester City deplasmanda Ukrayna temsilcisi Zorya ile karşılaşıyor. Milli oyunculardan Cengiz Ünder ve uzun bir aradan sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü ilk 11'de sahaya çıkıyor
UEFA Avrupa Ligi G grubu 5.hafta maçında Leicester City deplasmanda Ukrayna temsilcisi Zorya ile karşılaşıyor. Milli oyunculardan Cengiz Ünder ve uzun bir aradan sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü ilk 11'de sahaya çıkıyor
Zorya Luhansk - Leicester City maçı saat 20:55'te Slavutych Arena'da oynanacak
Zorya Luhansk: Vasilj, Favorov, Ivenisenia, Hanna, Ciganiks, Yurchenko, Kochergin, Nazaryna, Gromov, Kabaiev, Gladkyy
Leicester City: Ward, Ricardo, Morgan, Çağlar, Justin, Ndidi, Choudhury, Praet, Cengiz, Barnes, Iheanacho