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CANLI | Zorya - Leicester City

UEFA Avrupa Ligi G grubu 5.hafta maçında Leicester City deplasmanda Ukrayna temsilcisi Zorya ile karşılaşıyor. Milli oyunculardan Cengiz Ünder ve uzun bir aradan sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü ilk 11'de sahaya çıkıyor

03 Aralık 2020, Perşembe 20:00 Son Güncelleme:
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CANLI | Zorya - Leicester City

UEFA Avrupa Ligi G grubu 5.hafta maçında Leicester City deplasmanda Ukrayna temsilcisi Zorya ile karşılaşıyor. Milli oyunculardan Cengiz Ünder ve uzun bir aradan sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü ilk 11'de sahaya çıkıyor

Zorya Luhansk - Leicester City maçı saat 20:55'te Slavutych Arena'da oynanacak

Zorya Luhansk: Vasilj, Favorov, Ivenisenia, Hanna, Ciganiks, Yurchenko, Kochergin, Nazaryna, Gromov, Kabaiev, Gladkyy

Leicester City: Ward, Ricardo, Morgan, Çağlar, Justin, Ndidi, Choudhury, Praet, Cengiz, Barnes, Iheanacho


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