Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılıyor.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleşen kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.





GALATASARAY FARKLI KAZANDI

Süper Lig 'deki son iki maçından 1 puan çıkarabilen Galatasaray , rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirmişti. 3. Tur maçında Kastamonuspor'u konuk eden Sarı-Kırmızılılar, turu geçerek moral bulmayı hedefliyordu. Aslan, 2.Lig Kırmızı Grup temsilcisine patladı, adeta gol oldu yağdı.

Perde 27'de Rashica'nın şutunda Ramazan Işık'a çarpan topun ağlarla buluşmasıyla açıldı. 39'da Haris Seferovic fileleri havalandırarak Galatasaray'daki ilk golünü kaydetti, ilk devre 2-0 bitti. İkinci yarıda goller arka arkaya geldi. 53'te Gomis, kaleci Mücahit'i avladı, 3 dakika sonra bu kez Gomis asisti yaptı, Rashica farkı 4'e çıkardı. 65'te Kerem ortaladı, Mathias Ross sahneye çıktı, kendisinin ilk, Aslan'ın 5. sayısını kaydetti. 74'te sezonun eleştirilen ismi Kerem asistin yanına bir de gol ekledi. 80'de Hamza Akman'ın, Sarı-Kırmızılılar'daki ilk golü maçın skorunu belirledi: 7-0.

Nef Stadyumu'nda yaklaşık 25 bin kişinin izlediği maçta farklı kazanan Galatasaray adını 4. Tur'a yazdırdı.





BEŞİKTAŞ 4. TURDAN KATILIYOR

Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 3. turu geçen takımlara ek olarak, Süper Lig'den Beşiktaş , Alanyaspor, Antalyaspor gibi takımlar da kuraya dahil olacak.

Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.