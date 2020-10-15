(CANLI) Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes

Turkish Airlines EuroLeague’de sezonu, sahasındaki üst üste iki mağlubiyetle açan Anadolu Efes, çift maçlı haftaya ise güzel başladı. Almanya deplasmanında Alba Berlin’i yenerek siftah yapan Lacivert-Beyazlılar bugün de Zalgiris Kaunas karşısında da galibiyet kovalıyor.

MİSLİ.COM'DA CANLI BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLA...

1. ÇEYREK SONUCU

Zalgiris Kaunas 25-16 Anadolu Efes

DEVRE:

Zalgiris Kaunas 41-35 Anadolu Efes

Anadolu Efes’in 690. maçı

Avrupa arenasındaki 690. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 689 karşılaşmada 389 galibiyet ve 300 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,5) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 442. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 441 karşılaşmada 232 galibiyet ve 209 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,6) elde etti.

Avrupa'da 20 kez karşılaştılar

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Avrupa kupalarında bugüne kadar 20 kez karşılaşırken, temsilcimiz 8 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 16 karşılaşmada ise takımımız 7 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 3. maç döneminin ilk gün maçlarında Anadolu Efes, Almanya’nın Alba Berlin takımını deplasmanda 93-72 mağlup etmiş, Zalgiris Kaunas ise Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımını deplasmanda 75-69 yenmişti. Euroleague’de 3. maç döneminin ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes bir galibiyet ve iki mağlubiyet ile 13. sırada, Zalgiris Kaunas ise üç galibiyet ile ilk sırada yer alıyor.