(CANLI) Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes
Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 4. maç döneminde deplasmanda Litvanya’nın Zalgiris Kaunas ekibi ile karşı karşıya geliyor. Bu maçın önemli detayları ve canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...
Turkish Airlines EuroLeague’de sezonu, sahasındaki üst üste iki mağlubiyetle açan Anadolu Efes, çift maçlı haftaya ise güzel başladı. Almanya deplasmanında Alba Berlin’i yenerek siftah yapan Lacivert-Beyazlılar bugün de Zalgiris Kaunas karşısında da galibiyet kovalıyor.
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1. ÇEYREK SONUCU
Zalgiris Kaunas 25-16 Anadolu Efes
DEVRE:
Zalgiris Kaunas 41-35 Anadolu Efes
Anadolu Efes’in 690. maçı
Avrupa arenasındaki 690. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 689 karşılaşmada 389 galibiyet ve 300 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,5) aldı.
2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 442. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 441 karşılaşmada 232 galibiyet ve 209 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,6) elde etti.
Avrupa'da 20 kez karşılaştılar
Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Avrupa kupalarında bugüne kadar 20 kez karşılaşırken, temsilcimiz 8 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 16 karşılaşmada ise takımımız 7 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde etti.
Turkish Airlines Euroleague’in 3. maç döneminin ilk gün maçlarında Anadolu Efes, Almanya’nın Alba Berlin takımını deplasmanda 93-72 mağlup etmiş, Zalgiris Kaunas ise Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımını deplasmanda 75-69 yenmişti. Euroleague’de 3. maç döneminin ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes bir galibiyet ve iki mağlubiyet ile 13. sırada, Zalgiris Kaunas ise üç galibiyet ile ilk sırada yer alıyor.