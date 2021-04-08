(CANLI) Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı canlı takip

Galatasaray ve Beşiktaş’ın kaybettiği haftada eline geçen altın fırsatı iyi değerlendiren, Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde 2. maçına çıkacak olan Kanarya, 2'de 2 yaparak zirve yolunda fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Zor günler geçiren ve 11 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise kötü gidişata güçlü rakibi karşısında son vermeye çalışacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Ozan Tufan'ın sol kanattan ayak dışıyla ceza sahasına gönderdiği top Malatyaspor kalecisi Ertaç'ta kaldı.

5' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kendi yarı sahasında Fofana'dan topu kapan Gökhan Gönül, yaptığı koşu ile ceza sahasına doğru kat etti ve ara pasını attı. Sarı Lacivertli ekibin Ekvadorlu hücumcusu Valencia, kaleci Ertaç'la karşı kaldığı pozisyonda pas tercihi yapmak istedi, hiçbir Fenerbahçeli oyuncu topa dokunamadı.

13' Chebake'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Acquah'ın yaptığı kafa vuruşu auta çıktı. Acquah'ın yükselirken Serdar Aziz'e faul yaptığı tespit edildi ve oyun serbest vuruşla devam etti.

GOL | 18' Sol kanattan içeri doğru girmek isteyen Valencia, ceza sahasının hemen önünde Wallace'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Fenerbahçe, tehlikeli bir yerden frikik kazandı. Topun başına geçen Valencia, sert bir vuruş yaptı ve barajı geçen top ağlarla buluştu.

21' Savunma arkasına koşu yapan Tetteh, boş durumda bulunan Adem Büyük'e pasını aktardı. Adem'i geçen top Fofafa'nın önünde kaldı. Tecrübeli oyuncunun ceza sahası önünden attığı şut Fenerbahçe savunmasından döndü.

24' Mallan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top Altay'ın kucağına gitti. Adem'in topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı da havada.

28' Malatyaspor beraberliğe çok yaklaştı. Tetteh'ten aldığı pas sonrası hızlanan Fofana, Fenerbahçe ceza sahasına girmeden şutunu attı, Altay'ı geçen top direğin hemen yanından auta çıktı.

33' Maçta tempo yükseldi. Yeni Malatyaspor'un yıldızı Tetteh, Fenerbahçe yarı sahasında topla buluştu ve pasını Mallan'a aktardı. Tecrübeli oyuncunun attığı sert şut az farkla auta çıktı.

GOL | 35' Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde Acquah'dan seken top Fofana'nın önünde kaldı. İnanılmaz bir koşu yapan Fofana, rakip ceza sahasına kadar sokuldu ve arka direkteki Mustafa'ya topu gönderdi. Mustafa Eskihellaç'ın boş kaleye ağlarla buluşturduğu top sonrası skora denge geldi.

40' Valencia'nın sol kanattan çevirdiği topu Hafez uzaklaştırmak isterken kendi kalesine doğru ters bir vuruş yaptı. Kaleci Ertaç, inanılmaz bir refleksle topu kornere çelmeyi başardı. Caner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topu kaleci Ertaç kontrol etti.

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in yerine de Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can'ın yerine ise Pelkas oyuna dahil oldu.

49' Mallan'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta arka direğe düşen topu savunma uzaklaştırdı. Adem'in pozisyonu için de ofsayt bayrağı havada.

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Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı’nda oynanan ve saat 19.00’da başlayan maçı hakem Halis Özkahya yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Semih, Wallace, Hafez, Mallan, Acquah, Mustafa, Fofana, Tetteh, Adem Büyük

Yedekler: Abdulsamed, Zuqui, Aly, Doğukan, Eric, Zeki, Jospin, Bülent, Jetmir

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi-Samuel, Samatta

Yedekler: Ertuğrul, Lemos, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Tisserand, Thiam, Sinan Gümüş, Novak