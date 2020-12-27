CANLI | Yeni Malatyaspor - Erzurumspor
Süper Lig'de Hamza Hamzaoğlu önderliğinde muhteşem bir çıkış yakalayan ve Adem Büyük'ün attığı gollerle puanları hanesine yazdıran Yeni Malatyaspor 15. hafta maçında kötü günler geçiren Erzurumspor'u konuk ediyor. İki takımda galibiyet almak için mücadele ediyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Erzurumspor, Ricardo Gomes'in 44. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Yeni Malatyaspor dakika 62'de Acquah'ın attığı golle ile durumu 1-1'e getirdi. 67'de Erzurumspor Donald'ın attığı golle tekrar öne geçti: 1-2. 71. dakikada Oberton durumu 3-1'e getirdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor.
Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Bu sezon sahasında yenilmeyen ve 20 puan toplayan Yeni Malatyaspor Erzurumspor karşısında da bu çıkışını sürdürmek istiyor. Son sırada yer alan çıkış peşinde olan Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet arıyor.
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Yeni Malatyaspor - Erzurumspor 11'leri...
Yeni Malatyaspor: Ertaç; Chebake, Semih, Hadebe, Hafez; Acquah, Youssuf; Kubilay, Umut, Adem, Tetteh.
Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Adolphe, Hasan, Leo, Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes.
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Yeni Malatyaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Bu maç öncesi Yeni Malatyaspor'un 20 puanı bulunurken, B.B Erzurumspor'un 9 puanı bulunuyor.
BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıktı.
Erzurum ekibi, 3 puan alarak ligde kötü gidişatına son vermek istiyor. Yeni Malatyaspor ise çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.