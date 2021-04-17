CANLI | Yeni Malatyaspor - Alanyaspor

Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasreti 13 maça yükselen Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında Aytemiz Alanyaspor 'u konuk ediyor. Söz konusu 13 maçta sadece 7 puan toplayabilen ve düşme hattına doğru inişe geçen Malatya ekibi, kötü gidişata Alanyaspor karşısında son vermek ve bir nebze de olsa nefes almak istiyor. Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından Denizlispor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atan Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmanda seri peşinde olacak. İki takım arasında Alanya'da oynanan sezonun ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor 11'ler

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Umut, Wallace, Hadebe, Ahmed, Fofana, Hafez, Issam, Zeki, Adem

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Kadzior, Babacar

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Saat 16.00’da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Ligde oynadığı 32 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik, 12 mağlubiyeti bulunan ve 34 puan toplayan Malatyaspor, 16. sırada yer aldı. 32 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyeti bulunan 52 puanlı Alanyaspor ise haftaya 5. sırada girdi.

Alanyaspor'un Malatya deplasmanında bileği bükülmüyor

Aytemiz Alanyaspor ile Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bugüne dek 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünü Akdeniz temsilcisi kazanırken, 1 maçı Yeni Malatyaspor kazandı. 3 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı. Malatya'da oynanan 3 maçta Alanyaspor 1 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, 2 maçta rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maç ise 1-1'lik skorla sona erdi.

Bugüne dek iki takım arasında oynanan maçlarda turuncu yeşilli takım rakip fileleri 8 kez havalandırırken, sarı kırmızılı takım ise Alanyaspor kalesine 7 gol kaydetti. İki takım arasında oynanan maçlarda en gollü karşılaşma ise 2019-2020 sezonunda oynanan maç oldu. Malatya'da oynanan maçı Alanyaspor 3-2'lik skorla kazandı.