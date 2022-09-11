Canlı yayında skandal! Muhabiri taciz etti

Copa Libertadores'de Flamengo ile Velez Sarsfield karşı karşıya geldi. 2-1 Flamengo galibiyeti ile sona eren mücadeleye, maçtan önce meydana gelen bir olay damga vurdu. Bir Flamengo taraftarı, ESPN muhabiri Jessica Dias'ı canlı yayın sırasında öperek tacizde bulundu. O taraftara verilen ceza belli oldu.

CANLI YAYINDA TACİZ ETTİ

Perşembe günü Brezilyalı ekip Flamengo ve Arjantinli takım Velez Sarsfield, Copa Libertadores'de karşılaştı. Maç öncesi taraftarların arasında canlı yayın yapan ESPN muhabiri Jessica Dias, bir Flamengo taraftarının tacizine uğradıı. El Pais gazetesi tarafından adının Marcelo Benevides Silva olduğu belirtilen taraftar muhabir Dias’ı yanağından öptü.

CİNSEL TACİZDEN TUTUKLANDI, ERTESİ GÜN SALINDI

O Globo’nun aktardığı bilgilere göre canlı yayın esnasında ESPN muhabirini öpen taraftar cinsel taciz suçlaması ile tutuklandı fakat bir gün sonra serbest bırakıldı.

TÜM MAÇLARDAN MEN EDİLDİ

Serbest bırakılan Flamengo taraftarına yurt dışına çıkış yasağı kondu ve tüm maçlardan men edildi. Ayrıca taraftarın muhabir Jéssica Dias ile herhangi bir şekilde temasa geçmesinin de yasaklandığı belirtildi.

"KIRMIZI-SİYAHLILAR'I TEMSİL ETMİYOR"

Brezilyalı kulüp Flamengo yaşanan taciz olayı sonrası açıklama yaptı ve yaşananların kulübü temsil etmediğini şu sözlerle ifade etti: "Clube de Regatas do Flamengo olarak bu geceki maçtan önce Kırmızı-Siyahlı bir taraftarın ESPN muhabiri Jéssica Dias’ı taciz etmesine kesinlikle karşıyız. Kırmızı-Siyahlılar'ı hiçbir şekilde temsil etmeyen bu iğrenç eylemlerin yaşanmasını çok büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz."

"SADECE BİR ÖPÜCÜK DEĞİL"

Canlı yayın sırasında yaşanan olayın ardından muhabir Jéssica Dias da konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve yaşanan olayın öncesinin de olduğunu şu sözlerle anlattı: "Sadece yanaktan bir öpücük diyorlar ama hayır bu sadece bir öpücük değildi. Daha öncesinde sırf canlı yayın uzadığı için de taciz edildim ve küfredildi. Onlara sakin olmalarını ve küfretmemelerini, buna gerek olmadığını söyledim."

"ÖNCESİNDE DE DENEDİ"

Açıklamasında taraftarın kendisini daha önce de öpmeye çalıştığını açıklayan Dias, küfür eden taraftarların özür dilemek için kendisine hamle yaptığını belirtti. Dias, "Özürler ise omuz sıvazlama ve öpücükler ile geldi. Canlı yayına alınmak üzereydim ve bu yüzden konsantrasyonumu bozmamaya çalıştım. Sonrasında ise omzumu öpmeye çalıştı. Kaçtım ve bu sırada kameram onun gözüne çarptı. En sonunda ise yanağımdan öptü. Dudağıma da denk gelebilirdi ve bu bir şeyi değiştirmezdi." dedi.

"OĞLU BENDEN ÖZÜR DİLEDİ"

Muhabir Dias açıklamasının devamında canlı yayın sırasında sadece işini yapmak istediğini söylerken, tacizci taraftarın oğlunun, kendisinden özür dilediğini açıkladı. Dias, "Çalışırken tacize uğradım ve bu bir suç. Kimseden öpücük ya da şefkat istemedim. Karakolda 3 saat geçirmek istemedim. Sadece çalışmak ve işimi yapmak istedim. Bunu yapan kişi daha reşit olmayan bir oğlu olan biri. Oğlu benden babası için özür diledi. Ama suçlu olan o değil lütfen ailesini cezalandırmayın." şeklinde konuştu.

"CUMARTESİ GÜNÜ EVLENİYORUM"

Açıklamasının sonunda Cumartesi günü evleneceğini de belirten Dias birkaç gün ekranlardan uzak kalacak olması hakkında ise "Bu konuda bana yardım eden herkese teşekkürler. Cumartesi günü evleniyorum ve beni öpmesine izin verdiğim adamı sunakta öpeceğim. Birkaç günlüğüne ise buradan ve kanallardan uzakta olacağım. Herkese teşekkür ederim.’’ ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)