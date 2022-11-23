İngiliz devi Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile sorunlar yaşayan ve verdiği röportajda kulüp imajını kötüleyen ifadeler kullanan Cristiano Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı.





Manchester United'da parladı

2003-2009 yılları arasında Manchester United formasıyla attığı goller ve şık çalımlarıyla dünya futbolunun en iyileri arasına giren Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'ın efsanesi olarak rekor bedelle 94 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu. Portekizli yıldız, Los Galacticos'da ise adeta bir süperstara dönüştü. İspanyol devinde geçirdiği 9 yılda 438 maça çıkan ve 450 gol, 131 asistle öne çıkan CR7, 2018'de 117 milyon Euro'ya Juventus'un yolunu tutmuştu.

İkinci baharı iyi geçmedi

Yıldız isim 3 yıllık İtalya macerasının ardından, kendisini kanıtladığı, efsanesi olduğu ve 'yuva' dediği Manchester'a döndü. Ancak CR7'nin ikinci baharı burada hiç iyi geçmedi. Geçen sezon 39 maçta 24 gol, 3 asistle oynayan ancak zaman zaman eleştirilerin odağında olan 37 yaşındaki oyuncu, Erik ten Hag'ın takımın başına gelmesi sonrasında daha büyük sorunlar yaşamaya başladı.

Ayrılık resmen açıklandı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle şu anda Portekiz Milli Takımı'yla birlikte olan Ronaldo ile ipler tamamen koptu. Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile sorunlar yaşayan ve verdiği röportajda kulüp imajını kötüleyen ifadeler kullanan Cristiano Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Canlı yayında Ronaldo'yu kızdıracak cevap

Manchester United'ın ayrılığı açıkladığı sıralarda BBC ekranlarında Dünya Kupası için Gary Lineker, Alan Shearer, Didier Drogba ve Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany canlı yayında program yapıyordu.

'Bize koşabilen futbolcular lazım'

Ronaldo ayrılık haberini alan programın moderatörü olan efsane futbolcu Gary Lineker, Burnley'nin teknik direktörlüğünü yapan Vincent Kompany'e dönerek, 'Ronaldo'yu Burnley'e alır mısın?' sorusunu yöneltti. Kompany ise bu bu soruya 'Bize koşabilen futbolcular lazım' cevabını verdi. (Fanatik.com.tr Dış Haberler)