Canlı yayında büyük gaf: 'Kostas Mitroglou da kim?'

Olimpik Marsilya'nın Boca Juniors'tan transfer ettiği Dario Benedetto büyük bir gafa imza attı. Fransız televizyonu Canal Plus'te yayınlanan Canal Football Club programına konuk olan Arjantinli golcü, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralanan Kostas Mitroglou'nu tanıyamadı.

29 yaşındaki santrfor, kendisine yöneltilen "Mitroglou'nun başarısızlığının ardından takıma katılmış olman hakkında ne düşünüyorsun?" şeklindeki soru karşısında bir an duraksayarak Yunan futbolcunun kim olduğunu sordu. Programın sunucusu ise bunun üzerine "Marsilya'nın eski 9 numarası." hatırlatmasını yaptı. İşte o anlar:

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler