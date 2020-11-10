Canlı yayında açıkladı! Başkan Cengiz aday olacak mı?

Spor yazarı Bülent Timurlenk, beIN Sports ekranlarında katıldığı programda Galatasaray'ın aldığı seçim kararını değerlendirdi. Timurlenk, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in aday olacağı yönünde ifadeler kullandı

Timurlenk, "Sayın Başkan Cengiz, neden seçim kararı aldığı konusunda gerekçeli bir açıklama mutlaka yapılacaktır. O açıklamanın ardından aday olup olmayacağını kendi ağzından duymakta fayda var ama duyumlar aday olacağı yönünde"

'Galatasaray 26 Aralık'ta seçim yapabilecek mi?'

"Temel mesele burada Galatasaray'ın 26 Aralık'ta seçim yapıp yapamayacağı. Galatasaray seçimleri, Galatasaray Lisesi'nde yapılır ama teknik olarak pek mümkün değil. Bunu başka bir yere taşımak lazım. 7-8 bin kişinin bir arada bulunacağı bir organizasyon"