CANLI YAYIN | Red Bull Uçuş Günü heyecanı başladı!

Tüm dünyada büyük ilgi gören ‘Red Bull Uçuş Günü’ geldi çattı. İstanbul’u kanatları altına alacak büyük organizasyon 6 yıl sonra Caddebostan’a düzenleniyor. Yaratıcı kostümleri, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli sahne şovları ile 35 cesur takım, göklerin yeni kahramanı olabilmek için birbiriyle yarışacak. Büyük heyecanı Fanatik TV'den canlı olarak takip edebilirsiniz!