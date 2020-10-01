UEFA Avrupa Ligi yolunda son bir engeli kalan Galatasaray, İskoçya'da Rangers ile kozlarını paylaşıyor. Bakü ve Hajduk Split'i eleyen Galatasaray, play-off turunda Rangers'ı elemesi halinde adını gruplara yazdıracak. Galatasaray, ülke sıralamasında sadece 675 puan gerimizde bulunan İskoçya’nın temsilcisi Rangers’la kader maçında çıktı. Sarı-Kırmızılılar, bu rakibini devirmesi halinde hem Türkiye’nin puanını artıracak hem de peşimizdeki İskoçlar’a büyük bir darbe vuracak. Galatasaray deplasmanda zorlu rakibini geçerek Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Rangers penaltı bekledi. Kullanılan kornerde Goldson, Marcao'nun üstünden kafa vuruşunu yaptı. Taylan'dan seken top Linnes'e çarptı. Rangers oyuncuları hakeme itiraz etti, hakem oyunu devam ettirdi.

9' Galatasaray tehlikeli geldi. Taylan'ın pasıyla Feghouli savunmanın arkasına sarkmak istedi. Kaleci McGregor, kalesini terkedip topun sahibi oldu.

11' Barisic'in kullandığı köşe vuruşunda Goldson arka direkte kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu Luyindama son anda kornere gönderdi.

14' Sol kanatta topla buluşan Linnes, Hagi'nin müdahalesiyle yerde kaltı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Belhanda geçti. Faslı futbolcunun ortası, Rangers savunmasından sekti, Taylan'ın gelişine yaptığı şut kaleyi tutmadı.

19' Orta sahada top çeviren Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Linnes, boş durumda olan Babel'e pasını attı. Hollandalı oyuncu, bekletmeden ceza sahasına ortayı yaptı. Geriden gelen Feghouli'nin yaptığı vuruş, direğin dibinden auta çıktı.

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Rangers - Galatasaray ilk 11'ler...

Rangers: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

Rangers - Galatasaray maçı hangi kanalda?

İskoçya'da Ibrox Stadyumu'nda oynanan ve TSİ 21:45'te başlayan maç, teve2 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekranlara geliyor.

Galatasaray turu geçerse 6 milyon Euro

Galatasaray grup aşamasına kalmayı başarırsa, 3 milyon Euro ayak bastı parası, 2.2 milyon Euro UEFA sıralaması bonusu, 800 bin Euro da yayın geliri olmak üzere 6 milyon Euro'yu kasasına koymayı garantileyecek. Ayrıca grupta her bir galibiyete 570 bin Euro, beraberliğe de 190 bin Euro prim verilecek.

Ianis Hagi bu kez rakip

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin İstanbul'da doğan, Ali Sami Yen'de ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde büyüyen oğlu Ianis Hagi, ilk kez Glasgow Rangers formasıyla Cim Bom'a rakip olacak. 21 yaşındaki 10 numara, İskoç ekibinin en önemli yeteneklerinden biri. Dolayısıyla bu duygusal karşılaşmayı en yakından takip edecek kişi de baba Gheorghe Hagi'den başkası olmayacak.

Steven Gerrard, Galatasaray'ı favori gösterdi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ı konuk edecek Glasgow Rangers'ta teknik direktör Steven Gerrard mücadele öncesi temkinli konuştu. Liverpool efsanesi Sarı Kırmızılar'ı övdü ve "Eminim favori olacaklar. Dünya çapında oyunculara sahip, Şampiyonlar Ligi takımı olan dev bir kulüp" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu belirten İngiliz çalıştırıcı, eski takım arkadaşı Ryan Babel'e de dikkat çekti.