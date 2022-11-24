CANLI | Uruguay - Güney Kore

Katar'da başlayan 2022Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, Galatasaraylı taraftarlar bugünkü maçlardan birini pürdikkat izliyor. Sarı-Kırmızılı takımın 36 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera ile 26 yaşındaki ön liberosu Lucas Torreira'nın yedek başladığı Uruguay, Güney Kore'ye karşı mücadele ediyor. Muslera, son büyük turnuvasına çıkarken, Torreira ise hâlâ Avrupa devlerinin yakın takibi altında. İtalyan kulübü Milan, son dönemde Güney Amerikalı oyuncuya karşı ilgi gösteriyor. Bu turnuva, Torreira'nın piyasasını yeniden yükseltmesinin yolunu açabilir.

Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi olarak sahaya çıkmadı.

Teknik direktör Diego Alonso, kaleyi Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e emanet etti.

Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, de Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı.

Maç başladı!

34. dakikada Güney Kore gole çok yaklaştı. Hwang Ui-jo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu auta attı.

43. dakikada bu sefer Uruguay gole çok yaklaştı. Godin'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

57. dakikada Uruguay'da Caceres, sarı kart gördü.

Uruguay - Güney Kore 11'leri:

Uruguay: Rochet, Caceres, Godin, Gimenez, Olivera, Valverde, Vecino, Bentancur, Pellistri, Nunez, Suarez

Güney Kore: Seung-Gyu, In-Beom, Ui-Jo, Woo-Young, Jin-Su, Kim Min-Jae, Moon-Hwan, Young-Gwon, Jae-Sung, Sang-Ho, Heung-Min Son

Uruguay-Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eğitim Şehri Stadı'nda oynanan Uruguay - Güney Kore maçı TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Saat 16.00'da başlayan ve Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde.