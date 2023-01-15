CANLI | Ümraniyespor - İstanbulspor

Süper Lig 'de 18. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Ligin alt sıralarında mücadele eden Ümraniyespor'la İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Ümraniyespor evinde oynayacağı maçı taraftarının desteği ile kazanmak istiyor. İstanbulspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

(CANLI ANLATIM)

Mücadele başladı...

3. dakika | Ümraniyespor'da Umut Nayır köşe vuruşu sonrası topla buluştu ancak vuruşu etkili olmadı.

Ümraniyespor - İstanbulspor 11'ler

Ümraniyespor: Serkan, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Kartal, Serkan, Mrsic, Geraldo, Umut Nayir, Onur Ayık

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan, Dukan, Melih, Rroca, Emir, Topalli, Eze, Ethemi





Ümraniyespor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ümraniye Şehir Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi alan Ümraniyespor, 14 puanla 18. sırada yer alıyor.

Giresunspor deplasmanında Mrsic’in golüyle 1-0 kazanarak puanını 14 yapan kırmızı-beyazlılar, rakipleriyle arasındaki puan farkını da azalttı. İstanbul ekibinin, düşme hattının dışında bulunan Antalyaspor ile arasında 3 puan fark var.

Son maçında Gaziantep FK karşısında 90+12. dakikada penaltı golüyle 1 puan alan İstanbulspor ise ligde oynadığı 17 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 12 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Ev sahibi ekipte, Oğuz Gürbulak sarı kart cezalısı. Hatayspor maçında gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza alan Allyson Santos da bu maçta forma giyemeyecek. Bu 2 oyuncunun yanı sıra Giresunspor maçında kulübede kırmızı kart gören kaleci Anıl Demir de, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

İstanbulspor’da ise Gaziantep FK mücadelesinde omzundan sakatlanarak oyundan çıkan Emir Kaan Gültekin’in durumu netlik kazanmadı. Bu futbolcunun oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak.



