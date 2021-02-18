(CANLI) UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 32 turunda birbirinden önemli maçlar oynanıyor. Türk futbolcularının gözü ise temsilcilerimizde olacak. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester City, Slavia Prag, Hakan Çalhanoğlu'lu Milan, Kızılyıldız deplasmanına gidecek. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'lı Lille ise Ajax'ı konuk edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu heyecanı başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu, son 32 turundaki 16 karşılaşmayla devam ediyor. Turnuvada son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat’taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1362472625721798665
UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
Dinamo Kiev 1 - 1 Club Brugge
20.55 Real Sociedad - Manchester United beIN MAX 1
REAL SOCİEDAD-MANCHESTER UNİTED CANLI İÇİN TIKLAYIN
20.55 Wolfsberger - Tottenham beIN MAX 2
WOLFSBERGER-TOTTENHAM CANLI İÇİN TIKLAYIN
20.55 Olympiakos - PSV beIN Connect
OLYMPİAKOS-PSV CANLI İÇİN TIKLAYIN
20.55 Slavia Prag - Leicester City beIN Sports 2
SLAVİA PRAG-LEİCESTER CİTY CANLI İÇİN TIKLAYIN
20.55 Young Boy - Bayer Leverkusen beIN Connect
YOUNG BOY-BAYER LEVERKUSEN CANLI İÇİN TIKLAYIN
20.55 Kızılyıldız - Milan beIN Sports 1
KIZILYILDIZ-MİLAN CANLI İÇİN TIKLAYIN
20.55 Braga - Roma beIN Connect
BRAGA-ROMA CANLI İÇİN TIKLAYIN
20.55 Krasnodar - Dinamo Zagreb beIN Connect
KRASNODAR-DİNAMO ZAGREB CANLI İÇİN TIKLAYIN
23.00 Lille - Ajax beIN Sports 1
LİLLE-AJAX CANLI İÇİN TIKLAYIN
23.00 Benfica - Arsenal beIN Sports 2
BENFİCA-ARSENAL CANLI İÇİN TIKLAYIN
23.00 Molde - Hoffenheim beIN Connect
MOLDE-HOFFENHEİM CANLI İÇİN TIKLAYIN
23.00 Maccabi Tel-Aviv - Shakhtar Donetsk beIN Connect
MACCABİ-SHAKHTAR CANLI İÇİN TIKLAYIN
23.00 Antwerp - Rangers beIN Connect
ANTWERP-RANGERS CANLI İÇİN TIKLAYIN
23.00 Granada - Napoli beIN MAX 1
GRANADA-NAPOLİ CANLI İÇİN TIKLAYIN
23.00 Salzburg - Villarreal beIN MAX 2