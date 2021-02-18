(CANLI) UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu heyecanı başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu, son 32 turundaki 16 karşılaşmayla devam ediyor. Turnuvada son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat’taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.









UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

Dinamo Kiev 1 - 1 Club Brugge

20.55 Real Sociedad - Manchester United beIN MAX 1

REAL SOCİEDAD-MANCHESTER UNİTED CANLI İÇİN TIKLAYIN

20.55 Wolfsberger - Tottenham beIN MAX 2

WOLFSBERGER-TOTTENHAM CANLI İÇİN TIKLAYIN

20.55 Olympiakos - PSV beIN Connect

OLYMPİAKOS-PSV CANLI İÇİN TIKLAYIN

20.55 Slavia Prag - Leicester City beIN Sports 2

SLAVİA PRAG-LEİCESTER CİTY CANLI İÇİN TIKLAYIN

20.55 Young Boy - Bayer Leverkusen beIN Connect

YOUNG BOY-BAYER LEVERKUSEN CANLI İÇİN TIKLAYIN

20.55 Kızılyıldız - Milan beIN Sports 1

KIZILYILDIZ-MİLAN CANLI İÇİN TIKLAYIN

20.55 Braga - Roma beIN Connect

BRAGA-ROMA CANLI İÇİN TIKLAYIN

20.55 Krasnodar - Dinamo Zagreb beIN Connect

KRASNODAR-DİNAMO ZAGREB CANLI İÇİN TIKLAYIN

23.00 Lille - Ajax beIN Sports 1

LİLLE-AJAX CANLI İÇİN TIKLAYIN

23.00 Benfica - Arsenal beIN Sports 2

BENFİCA-ARSENAL CANLI İÇİN TIKLAYIN

23.00 Molde - Hoffenheim beIN Connect

MOLDE-HOFFENHEİM CANLI İÇİN TIKLAYIN

23.00 Maccabi Tel-Aviv - Shakhtar Donetsk beIN Connect

MACCABİ-SHAKHTAR CANLI İÇİN TIKLAYIN

23.00 Antwerp - Rangers beIN Connect

ANTWERP-RANGERS CANLI İÇİN TIKLAYIN

23.00 Granada - Napoli beIN MAX 1

GRANADA-NAPOLİ CANLI İÇİN TIKLAYIN

23.00 Salzburg - Villarreal beIN MAX 2

SALZBURG-VİLLAREAL CANLI İÇİN TIKLAYIN