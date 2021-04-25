(CANLI) Tuzlaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, Tuzlaspor'a konuk oluyor. 2. sırada yer alan ve emin adımlarla Süper Lig hedefine doğru yürüyen Adana Demirspor, fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Tuzlaspor ise formda rakibi karşısında sürpriz peşinde. Tuzlaspor - Adana Demirspor maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde.
9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve lider Giresunspor'u takibini sürdüren Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor'a konuk oluyor. Son 9 maçta 16 gol atıp 3 gol yiyen mavi-lacivertliler, teknik direktör Samet Aybaba’nın göreve gelmesinin ardından yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Adana Demirspor, 4 maçlık galibiyet serisini devam ettirip, ligi ilk 2 takım içerisinde tamamlayarak, doğrudan Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Tuzlaspor ise 3'te 3 peşinde.
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Tuzlaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı Koray Gençerler yönetiyor. 20.30'da başlayan ve beIN Sports 3 ile TRT Spor'dan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Tuzlaspor - Adana Demirspor ilk 11'ler:
Tuzlaspor: Angeler, Yasin, İbrahim, Arif, Ferhat, Muhammed, Segbefia, Cajic, Alan, Pucko, Özgür Can
Adana Demirspor: Muhammed, Okan, Tayyib, Rassoul, Kaan, Sinan, Gökhan, Hasan, Sedat, Ezeh, Dibba
İlk 7 sıradaki takımların kalan maçları şöyle:
GZT Giresunspor (63): Altınordu (D), Akhisarspor, Tuzlaspor (D)
Adana Demirspor (61): Tuzlaspor (D), Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor (D)
Yılport Samsunspor (61): Beypiliç Boluspor (D), Ankaraspor, Adanaspor (D)
Altay (57): Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor (D), Royal Hastanesi Bandırmaspor
İstanbulspor (57): Bursaspor (D), Beypiliç Boluspor, Ankaraspor (D)
Altınordu (53): GZT Giresunspor, Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor (D)
Ankara Keçiörengücü (49): Aydeniz Et Balıkesirspor (D), Menemenspor, Bursaspor (D)
Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz
TFF 1. Lig’de ilk iki mücadelesi veren ekiplerden Adana Demirspor’un teknik direktörü Samet Aybaba, ligde son oynadıkları ve 3-0 galibiyetleriyle sonuçlanan Giresunspor maçında, oyuncularının performansını çok beğendiğini söyledi. Kalan maçları için organize bir şekilde çalıştıklarını belirten Aybaba, “Önümüzde Tuzlaspor maçı var. Arkadaşlarımızın coşkusu, isteği devam ederse o maçtan da 3 puanla döneriz” dedi.