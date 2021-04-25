(CANLI) Tuzlaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve lider Giresunspor'u takibini sürdüren Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor'a konuk oluyor. Son 9 maçta 16 gol atıp 3 gol yiyen mavi-lacivertliler, teknik direktör Samet Aybaba’nın göreve gelmesinin ardından yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Adana Demirspor, 4 maçlık galibiyet serisini devam ettirip, ligi ilk 2 takım içerisinde tamamlayarak, doğrudan Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Tuzlaspor ise 3'te 3 peşinde.

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Tuzlaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı Koray Gençerler yönetiyor. 20.30'da başlayan ve beIN Sports 3 ile TRT Spor'dan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Tuzlaspor - Adana Demirspor ilk 11'ler:

Tuzlaspor: Angeler, Yasin, İbrahim, Arif, Ferhat, Muhammed, Segbefia, Cajic, Alan, Pucko, Özgür Can

Adana Demirspor: Muhammed, Okan, Tayyib, Rassoul, Kaan, Sinan, Gökhan, Hasan, Sedat, Ezeh, Dibba

İlk 7 sıradaki takımların kalan maçları şöyle:

GZT Giresunspor (63): Altınordu (D), Akhisarspor, Tuzlaspor (D)

Adana Demirspor (61): Tuzlaspor (D), Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor (D)

Yılport Samsunspor (61): Beypiliç Boluspor (D), Ankaraspor, Adanaspor (D)

Altay (57): Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor (D), Royal Hastanesi Bandırmaspor

İstanbulspor (57): Bursaspor (D), Beypiliç Boluspor, Ankaraspor (D)

Altınordu (53): GZT Giresunspor, Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor (D)

Ankara Keçiörengücü (49): Aydeniz Et Balıkesirspor (D), Menemenspor, Bursaspor (D)

Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz

TFF 1. Lig’de ilk iki mücadelesi veren ekiplerden Adana Demirspor’un teknik direktörü Samet Aybaba, ligde son oynadıkları ve 3-0 galibiyetleriyle sonuçlanan Giresunspor maçında, oyuncularının performansını çok beğendiğini söyledi. Kalan maçları için organize bir şekilde çalıştıklarını belirten Aybaba, “Önümüzde Tuzlaspor maçı var. Arkadaşlarımızın coşkusu, isteği devam ederse o maçtan da 3 puanla döneriz” dedi.